Genoa, prima demitere După înfrângerea din Serie A,  Dan Șucu l-a concediat pe directorul sportiv. Urmează Vieira?

Dan Șucu, alături de Andres Blazquez, CEO-ul clubului Genoa. Foto: Imago
Campionate

Ionuț Cojocaru
Publicat: 31.10.2025, ora 17:00
Actualizat: 31.10.2025, ora 17:00
  • Dan Șucu (62 de ani), acționarul principal al lui Genoa, evaluează mai multe opțiuni pentru a redresa echipa.
  • Directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) a fost demis azi, iar succesorul acestuia ar putea decide soarta tehnicianului Patrick Vieira (49 de ani).

Patrick Vieira, aflat sub contract până în iunie 2027, trece printr-o perioadă dificilă și se confruntă cu cel mai slab început de sezon în Serie A din istoria clubului.

16:50 Genoa l-a dat afară pe Ottolini. Urmează Vieira?

Clubul patronat de Dan Șucu a anunțat despărțirea de directorul sportiv printr-un comunicat postat pe site-ul oficial:

„Genoa CFC anunță încetarea raportului de muncă cu directorul sportiv Marco Ottolini.

De la preluarea mandatului, Ottolini a contribuit la promovarea clubului în prima ligă, jucând un rol central în dezvoltarea planurilor operaționale care vizează atingerea obiectivelor stabilite pentru sezoanele 2023/24 și 2024/25.

Clubul îi mulțumește lui Marco Ottolini pentru angajamentul și dedicarea sa și îi urează tot binele în provocările profesionale care îl așteaptă”.

Știrea inițială

După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri la Genoa

Dan Șucu a rămas la Genova încă din weekend, până la meciul pierdut cu Cremonese, scor 0-2.

Deși inițial declarase că nu există „plan B sau plan C” pentru a-i arăta încredere lui Vieira, prestația echipei cu Cremonese a stârnit îngrijorări, iar Șucu, alături de CEO-ul Andres Blazquez, ar fi decis să intervină rapid, conform gazzetta.it.

Marco Ottolini ar putea fi înlocuit în curând cu Diego Lopez, fost director sportiv la Lens, care ar urma să evalueze viitorul lui Patrick Vieira.

Numele lui Ottolini ar fi pus sub semnul întrebării și din cauza zvonurilor legate de o posibilă mutare la Juventus.

Acum, conducerea lui Genoa ia în calcul două variante legate de soarta tehnicianului francez, conform sursei citate:

  • Varianta 1: Numirea unui antrenor interimar din rândul foștilor jucători importanți care activează acum în sectorul juvenil, precum Mimmo Criscito (UEFA A, Under 17) sau Gennaro Ruotolo (Under 16), sprijiniți de un antrenor cu licență UEFA Pro.
  • Varianta 2: Vieira să rămână pe bancă până luni, când Genoa joacă împotriva lui Sassuolo, urmând ca apoi să se ia o decizie definitivă.
6 înfrângeri
a suferit Genoa în acest sezon. „Grifonii” au mai obținut două victorii și trei remize

Genoa ocupă ultima poziție în Serie A, cu trei puncte acumulate.

Programul lui Genoa în luna noiembrie:

  • 3 noiembrie: Sassuolo - Genoa
  • 9 noiembrie: Genoa - Fiorentina
  • 22 noiembrie: Cagliari - Genoa
  • 29 noiembrie: Genoa - Verona
500.000 de euro
a fost suma plătită de Dan Șucu și Genoa în ultima campanie de mercato, cea mai mică investiție din Serie A

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
serie a genoa Patrick Vieira dan sucu
