Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională

Ionuț Cojocaru
Publicat: 31.10.2025, ora 15:08
Actualizat: 31.10.2025, ora 15:08
  • Federația Română de Fotbal (FRF) și-a anunțat oficial candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a dat curs inițiativei anunțate în podcastul TOP LEVEL, care viza aducerea unei finale de cupă europeană în România până în 2030.

FRF vrea să găzduiască finala Europa League pe Arena Națională

FRF consideră că experiența dobândită în organizarea a patru meciuri la EURO 2020, precum și a Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, constituie un avantaj ce ar putea sprijini aprobarea UEFA.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european.

Acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, a declarat Răzvan Burleanu, într-un comunicat.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League Răzvan Burleanu

Meciuri disputate la București la EURO 2020:

  • Grupa C: Austria - Macedonia de Nord 3-1
  • Grupa C: Ucraina - Macedonia de Nord 2-1
  • Grupa C: Ucraina - Austria 0-1
  • Optimi: Franța - Elveția 3-3 (4-5 d.pen.)

FRF a candidat și pentru finalele Europa League din 2026 și 2027

Cel mai mare stadion al țării a găzduit finala Europa League din 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Bilbao, scor 3-0.

Atunci, la meci, au fost prezente 52.347 de persoane.

FRF a mai candidat și pentru finalele din 2026 și 2027, dar fără succes.

Unde se joacă următoarele finale de Europa League:

  • 2026: Istanbul
  • 2027: Frankfurt

