Ucraina reacționează cu furie Ce au spus miniștrii Sportului și de Externe de la Kiev după ce șeful FIFA a vorbit de revenirea Rusiei: „Degenerați”

Gianni Infantino i-a înfuriat pe oficialii ucraineni cu declarația sa despre întoarcerea Rusiei în competițiile de fotbal internaționale.

Gianni Infantino a provocat iar tensiune cu declarațiile sale.

Președintele FIFA insistă pentru reincluderea Rusiei (suspendată pe termen nelimitat de la sfârșitul lui februarie 2022) în fotbalul internațional, deși războiul din Ucraina nu a încetat.

„E ceva ce trebuie să facem, cu siguranță, cel puțin la nivel de tineret. Această interdicție nu a realizat nimic, a creat doar mai multă frustrare și ură”, a afirmat avocatul elvețian, din 2016 în fruntea forului din Zurich.

Ministrul ucrainean de Externe: „Ei nu vor putea juca fotbal. Rusia i-a ucis”

Membrii guvernului de la Kiev au reacționat indignați aflând ce a spus Infantino.

„679 de fete și băieți ucraineni nu vor putea niciodată să joace fotbal”, a comentat pe X ministrul de Externe Andrii Sybiha.

679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them.



And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war.



Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026

„Rusia i-a ucis și continuă să ucidă alți copii, în timp ce degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor, deși Rusia nu a oprit războiul”.

Generațiile viitoare vor considera acest lucru o rușine care amintește de Jocurile Olimpice din 1936. Andrii Sybiha, ministrul de externe ucrainean

Compară această situație cu Olimpiada organizată la Berlin, în Germania aflată sub dominația nazistă.

Ministrul Sportului: „Rupe fotbalul de realitatea în care copiii sunt omorâți”

La rândul său, ministrul ucrainean al Sportului a reacționat la fel de vehement împotriva lui Infantino.

„Cuvintele lui Gianni Infantino sunt iresponsabile, ca să nu zic infantile.

Gianni Infantino’s words sound irresponsible — not to say infantile.



They detach football from the reality in which children are being killed.



Let me remind you that since the start of Russia’s full-scale aggression, more than 650 Ukrainian athletes and coaches have been… pic.twitter.com/OK31RjOU1v — MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 2, 2026

Ei rup fotbalul de realitatea în care copiii sunt omorâți. Lăsați-mă să vă reamintesc că, de la începutul agresiunii Rusiei pe scară largă, peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de ruși.

Printre ei, peste o sută de fotbaliști”, a postat Matvii Bidnyi pe social media.

Un exemplu este Illia Perezhogin, un elev din clasa a 10-a la o școală din Mariupol, care juca fotbal pe terenul școlii sale când a explodat o rachetă rusească. Fosta jucătoare de futsal Viktoriia Kotliarova a fost ucisă împreună cu mama ei în timpul bombardării Kievului, pe 29 decembrie 2023. Matvii Bidnyi, ministrul ucrainean al Sportului

„Rusia politizează sportul și îl folosește pentru a justifica agresiunea”

Oficialul a continuat mesajul: „Războiul e o crimă, nu e politică. Rusia politizează sportul și îl folosește pentru a justifica agresiunea.

Împărtășesc opinia federației ucrainene de fotbal, care avertizează asupra întoarcerii Rusiei în competițiile internaționale”.

Cât timp rușii continuă să ucidă ucraineni și să politizeze sportul, steagul lor și simbolurile naționale nu au loc printre oamenii care respectă valori ca dreptatea, integritatea și fair-play-ul Matvii Bidnyi, ministrul ucrainean al Sportului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport