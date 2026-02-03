Guardiola a depășit două miliarde! Totul despre transferurile catalanului la Manchester City. Zece ani de investiții continue

- Pep Guardiola, 55 de ani, din 2016 la Manchester City, a ajuns la 2,05 miliarde de euro plătite pentru jucători noi la „cetățeni”.
- Care a fost cel mai scump transfer, care a fost sezonul cu cea mai mare investiție, cât a cheltuit în cele mai aglomerate cinci stagiuni.
S-a terminat mercato de iarnă și Pep Guardiola a făcut cel mai scump transfer mondial în ianuarie.
Manchester City l-a cumpărat cu 72 de milioane de euro pe Antoine Semenyo (Bournemouth), 26 de ani, internațional ghanez, una dintre cele mai bune extreme din Premier League.
Pe lângă Semenyo, și Marc Guehi (Crystal Palace) s-a mutat pe „Etihad”, pentru 23 de milioane.
Guardiola, peste 300 de milioane la City în acest sezon: 2,05 miliarde în 10 ani
În vârstă de 55 de ani, Guardiola a depășit în ianuarie bariera celor două miliarde. Mai exact, antrenorul catalan a cheltuit 2,05 miliarde la Manchester.
A trecut și în acest sezon de 300 de milioane. Are 301,8! A doua cea mai scumpă stagiune la „cetățeni”.
Doar în al doilea an a achitat mai mult clubul său: 317,5.
Guardiola a luat jucători de 1,34 miliarde în cele mai aglomerate cinci sezoane
În deceniul petrecut în Anglia, Guardiola a investit în medie 205 milioane de euro pe an.
În cele mai aglomerate cinci sezoane la transferuri, alb-albaștrii au plătit în total 1,34 de miliarde.
Pentru primii cinci jucători aduși de tehnicianul spaniol, City a dat aproape o jumătate de miliard.
Top 5 Guardiola cele mai scumpe sezoane la City
- 2017-2018 - 317,5 milioane de euro
- 2025-2026 - 301,8 milioane
- 2023-2024 - 259,6 milioane
- 2024-2025 - 243 de milioane
- 2016-2017 - 216,25 milioane
Top 5 transferuri Guardiola la City
- Jack Grealish (2021, de la Aston Villa) - 117,5 milioane de euro
- Josko Gvardiol (2023, Leipzig) - 90 de milioane
- Omar Marmoush (2025, Frankfurt) - 75 de milioane
- Antoine Semenyo (2026, Bournemouth) - 72 de milioane
- Ruben Dias (2020, Benfica) - 71 de milioane
Top 5 transferuri în fotbal în 2026
- 1. Antoine Semenyo (de la Bournemouth la Manchester City) - 72 de milioane de euro
- 2. Jorgen Strand Larsen (de la Wolverhampton la Crystal Palace) - 55,4 milioane
- 3. Lucas Paqueta (de la West Ham la Flamengo) - 42 de milioane
- 4-5. Brennan Johnson (de la Tottenham la Crystal Palace) - 40 de milioane
- Conor Gallagher (de la Atletico Madrid la Tottenham) - 40 de milioane