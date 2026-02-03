Guardiola a depășit două miliarde! Totul despre transferurile catalanului la Manchester City. Zece ani de investiții continue
Pep Guardiola a cucerit 18 trofee în 10 ani la City Foto: Imago
Guardiola a depășit două miliarde! Totul despre transferurile catalanului la Manchester City. Zece ani de investiții continue

Theodor Jumătate
Publicat: 03.02.2026, ora 13:10
  • Pep Guardiola, 55 de ani, din 2016 la Manchester City, a ajuns la 2,05 miliarde de euro plătite pentru jucători noi la „cetățeni”. 
  • Care a fost cel mai scump transfer, care a fost sezonul cu cea mai mare investiție, cât a cheltuit în cele mai aglomerate cinci stagiuni. 

S-a terminat mercato de iarnă și Pep Guardiola a făcut cel mai scump transfer mondial în ianuarie.

Manchester City l-a cumpărat cu 72 de milioane de euro pe Antoine Semenyo (Bournemouth), 26 de ani, internațional ghanez, una dintre cele mai bune extreme din Premier League.

Pe lângă Semenyo, și Marc Guehi (Crystal Palace) s-a mutat pe „Etihad”, pentru 23 de milioane.

95 de milioane de euro
a cheltuit Manchester City în această iarnă

Guardiola, peste 300 de milioane la City în acest sezon: 2,05 miliarde în 10 ani

În vârstă de 55 de ani, Guardiola a depășit în ianuarie bariera celor două miliarde. Mai exact, antrenorul catalan a cheltuit 2,05 miliarde la Manchester.

18 trofee
a cucerit Guardiola la Manchester City, inclusiv 6 titluri în Premier League

A trecut și în acest sezon de 300 de milioane. Are 301,8! A doua cea mai scumpă stagiune la „cetățeni”.

Doar în al doilea an a achitat mai mult clubul său: 317,5.

1,29 miliarde de euro
valorează lotul lui City, potrivit Transfermarkt. Al doilea cel mai scump din lume, după Real Madrid (1,35 miliarde)

Guardiola a luat jucători de 1,34 miliarde în cele mai aglomerate cinci sezoane

În deceniul petrecut în Anglia, Guardiola a investit în medie 205 milioane de euro pe an.

În cele mai aglomerate cinci sezoane la transferuri, alb-albaștrii au plătit în total 1,34 de miliarde.

Pentru primii cinci jucători aduși de tehnicianul spaniol, City a dat aproape o jumătate de miliard.

425,5 milioane de euro
a plătit Manchester City doar pentru cele mai importante cinci transferuri

Top 5 Guardiola cele mai scumpe sezoane la City

  1. 2017-2018 - 317,5 milioane de euro
  2. 2025-2026 - 301,8 milioane
  3. 2023-2024 - 259,6 milioane
  4. 2024-2025 - 243 de milioane
  5. 2016-2017 - 216,25 milioane

Top 5 transferuri Guardiola la City

  1. Jack Grealish (2021, de la Aston Villa) - 117,5 milioane de euro
  2. Josko Gvardiol (2023, Leipzig) - 90 de milioane
  3. Omar Marmoush (2025, Frankfurt) - 75 de milioane
  4. Antoine Semenyo (2026, Bournemouth) - 72 de milioane
  5. Ruben Dias (2020, Benfica) - 71 de milioane

Top 5 transferuri în fotbal în 2026

  • 1. Antoine Semenyo (de la Bournemouth la Manchester City) - 72 de milioane de euro
  • 2. Jorgen Strand Larsen (de la Wolverhampton la Crystal Palace) - 55,4 milioane
  • 3. Lucas Paqueta (de la West Ham la Flamengo) - 42 de milioane
  • 4-5. Brennan Johnson (de la Tottenham la Crystal Palace) - 40 de milioane
  • Conor Gallagher (de la Atletico Madrid la Tottenham) - 40 de milioane

Manchester City Premier League TRANSFERURI pep guardiola
