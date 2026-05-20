„O văd favorită pe FCSB” VIDEO. Jucătorii lui Dinamo, cu gândul la barajul pentru Conference League: „Sper să fie adversarul cel mai greu”

Raul Opruț (28 de ani), Alexandru Musi (21 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani), jucătorii lui Dinamo, au vorbit despre finala barajului pentru Conference League.

După remiza cu CFR Cluj (0-0), Dinamo este sigură că va termina sezonul pe locul 4, poziție ce duce la barajul pentru Conference League.

Acolo, „câinii” vor întâlni învingătoarea partidei dintre FCSB și FC Botoșani.

Raul Opruț: „Nu cred că e important cu cine vom juca la baraj”

Raul Opruț a vorbit despre dorința formației antrenate de Zeljko Kopic de a reveni în cupele europene, după o pauză de 9 ani.

Fundașul stânga a dezvăluit și motivul pentru care și-a prelungit contractul cu roș-albii.

„E un sezon clar mai bun decât anul trecut, prin această clasare pe locul 4, dar în mare parte meciul de la baraj va da o notă sezonului. E important să ne calificăm în Europa, ar fi păcat să nu o facem, mai ales fiind la un singur meci distanță.

Pot să spun că am avut un nod în gât la finala Cupei, pentru că puteam să fim și noi acolo, dar cred că ne vom întoarce anul viitor și vom avea șanse să jucăm o finală. Am fost aproape, dar dezamăgirea totală a trecut, vom fi mai puternici.

Nu cred că e important cu cine jucăm la baraj. FCSB e o echipă experimentată, care a jucat în cupele europene, noi și cei de la Botoșani nu avem experiența asta în ultimii ani. Va fi un singur meci și cine e mai bun să câștige.

Mă simt bine la Dinamo, de-asta am și prelungit, am încredere în proiect, m-am simțit foarte bine în acești 2 ani de când am venit, apreciat de suporteri, de stafful tehnic, de conducere, asta e cel mai important, să fii apreciat și dorit într-un loc.

E important să facem pașii corecți, vom încerca să fim pe podium sezonul viitor. Avantajul nostru e că am arătat că putem bate pe oricine, după mult timp am învins FCSB.

Cred că această dorință a noastră de a califica Dinamo în cupele europene după atâta timp o să-și spună cuvântul.

Vom avea suporterii în spate, îi așteptăm în număr cât mai mare, să ne susțină și să ne bucurăm împreună la final”, a declarat Raul Opruț.

Alexandru Musi: „O văd favorită pe FCSB”

Alexandru Musi a spus că își consideră fosta echipă favorită în meciul cu FC Botoșani și că Dinamo va trebui să dea totul pentru a prinde un loc în cupele europene.

„N-am o preferință, dar o văd favorită pe FCSB la calificarea în finală. Voi urmări meciul lor cu Botoșani. O să fie cel mai greu meci din acest sezon, trebuie să ne dăm viețile pe teren.

E presiune pentru Europa, trebuie să ne calificăm. Am venit cu inima deschisă aici, mă bucur că ne-am atins obiectivul și dacă vom câștiga barajul va fi un sezon reușit”, a spus și Alexandru Musi.

Alexandru Roșca: „Sper să fie adversarul cel mai greu la baraj”

Portarul de rezervă al „câinilor” a subliniat că echipa crește de la sezon la sezon. Roșca a afirmat că își dorește ca Dinamo să întâlnească cea mai puternică echipă la baraj.

„Dacă vom câștiga la baraj cred că e un sezon reușit, având în vedere ce s-a întâmplat acum 2 ani și sezonul trecut, progresăm an de an.

Sper să fie adversarul cel mai greu la baraj! Atmosfera e foarte bună în vestiar, e un grup foarte unit. Ne simțim ca acasă pe Arc, anul trecut am pierdut un singur meci acolo” , a declarat Alexandru Roșca.

