Out până în august Jucătorul Rapidului care va rata startul sezonului după o  suspendare drastică din partea LPF
Rareș Pop FOTO: Sport Pictures
Superliga

Out până în august Jucătorul Rapidului care va rata startul sezonului după o suspendare drastică din partea LPF

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 17:40
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 17:41
  • Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul împrumutat de Rapid la Petrolul Ploiești, va rata primele trei etape ale sezonului următor.

Rareș Pop a fost eliminat în ultimul minut al primei reprize din Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, scor 1-5, meci din ultima etapă a play-out-ului.

Acesta a avut o intrare dură asupra lui Luan Campos, fiind direct eliminat de către „centralul” Florin Andrei.

Business Drops #102 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Citește și
Business Drops #102 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Citește mai mult
Business Drops #102 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Rareș Pop, out până în luna august

După intrarea dură din partida cu Oțelul, tânărul mijlocaș s-a ales cu o suspendare drastică din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

„În temeiul art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Pop Rareș Mihai cu suspendare pentru trei meciuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.000 lei”, se arată pe site-ul lpf.ro.

Împrumutul lui Rareș Pop la Petrolul se termină în această vară, astfel că mijlocașul va reveni la Rapid.

Cum Petrolul Ploiești s-a salvat de la barajul pentru menținere/retrogradare, el nu va putea evolua în primele trei partide ale giuleștenilor din următorul sezon al Ligii 1.

  • Prima etapă din viitorul sezon al Superligii este programată în weekend-ul 11-12 iulie.
500.000 de euro
este cota lui Rareș Pop, conform Transfermarkt

În acest sezon, Rareș Pop a evoluat atât pentru Rapid în Liga 1, cât și pentru Petrolul. În total, acesta a jucat 26 de meciuri, reușind să înscrie patru goluri și să ofere patru pase decisive.

Citește și

„Cred că Pancu va pleca”  Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Superliga
16:54
„Cred că Pancu va pleca” Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Citește mai mult
„Cred că Pancu va pleca”  Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor
Campionate
16:50
Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor
Citește mai mult
Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
suspendare liga 1 rapid rares pop
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share