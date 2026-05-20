Out până în august Jucătorul Rapidului care va rata startul sezonului după o  suspendare drastică din partea LPF

Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul împrumutat de Rapid la Petrolul Ploiești, va rata primele trei etape ale sezonului următor.

Rareș Pop a fost eliminat în ultimul minut al primei reprize din Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, scor 1-5, meci din ultima etapă a play-out-ului.

Acesta a avut o intrare dură asupra lui Luan Campos, fiind direct eliminat de către „centralul” Florin Andrei.

Rareș Pop, out până în luna august

După intrarea dură din partida cu Oțelul, tânărul mijlocaș s-a ales cu o suspendare drastică din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

„În temeiul art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Pop Rareș Mihai cu suspendare pentru trei meciuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.000 lei”, se arată pe site-ul lpf.ro.

Împrumutul lui Rareș Pop la Petrolul se termină în această vară, astfel că mijlocașul va reveni la Rapid.

Cum Petrolul Ploiești s-a salvat de la barajul pentru menținere/retrogradare, el nu va putea evolua în primele trei partide ale giuleștenilor din următorul sezon al Ligii 1.

Prima etapă din viitorul sezon al Superligii este programată în weekend-ul 11-12 iulie.

500.000 de euro este cota lui Rareș Pop, conform Transfermarkt

În acest sezon, Rareș Pop a evoluat atât pentru Rapid în Liga 1, cât și pentru Petrolul. În total, acesta a jucat 26 de meciuri, reușind să înscrie patru goluri și să ofere patru pase decisive.

