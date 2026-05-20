Dinamo, urcare spectaculoasă Topul academiilor din România: Farul e pentru al optulea an consecutiv pe 1 + roș-albii au urcat de pe locul 27 pe 3!

- Federația Română de Fotbal a publicat clasamentul celor mai valoroase academii de fotbal din România.
- 130 de cluburi au fost incluse în ierarhia finală a acestei ediții, cu 6 mai multe față de anul precedent.
Față de anul trecut, au avut loc schimbări importante în TOP 3 al celor mai valoroase academii din fotbalul nostru.
Clasificarea academiilor din România în 2026
Farul Constanța a încheiat și în acest an pe primul loc în clasamentul academiilor, cu 92.46 de puncte, fiind pentru al optulea an consecutiv când gruparea de la malul Mării Negre reușește această performanță.
Viitorul Cluj a avut un nou an prolific, fiind pe locul al doilea al clasamentului, după ce anul trecut s-a clasat pe locul al treilea.
Noutatea în TOP 3 este Dinamo București, cu un punctaj de 88.03. „Câinii” intra astfel în top, după ce Csikszereda, academia care a fost pe locul al doilea anul trecut, a picat acum pe locul al patrulea. Anul trecut, roș-albii erau pe locul 27!
„Rezultatul obținut este consecința unui proces început în urmă cu mai mult de 2 ani, bazat pe structură, organizare, metodologie și dezvoltare. Nu este un rezultat întâmplător, ci unul planificat.
Clasificarea academiilor este realizată pe baza unor criterii clare și a unui proces obiectiv de evaluare, iar noi ne-am concentrat exclusiv pe îndeplinirea acestor standarde și pe dezvoltarea internă.
Această clasare este o validare, dar și o responsabilitate. Rezultatul ne obligă, nu ne relaxează iar standardele cresc odată cu performanța.
Obiectivul nostru nu este clasamentul în sine, ci dezvoltarea jucătorilor și construirea unui model sustenabil de academie pas cu pas, acest fapt făcând parte din dezvoltarea clubului.
În academie construim pe termen lung, nu pentru clasamente, consistența fiind obiectivul real”, a spus Marius Dulca, Director Academia SC Dinamo 1948 SA, pentru pagina de Facebook a clubului.
TOP 20 cele mai puternice academii din fotbalul românesc în 2026
|Loc
|Echipe
|Punctaj
|1.
|Farul Constanța
|92,46
|2.
|Viitorul Cluj
|88,56
|3.
|Dinamo
|88.03
|4.
|Csikszereda
|85,93
|5.
|CSA Steaua
|84,62
|6.
|FCSB
|84,30
|7.
|FC Voluntari
|84,25
|8.
|Sport Team
|84,22
|9.
|U Cluj
|84,04
|10.
|Rapid
|83,94
|11.
|Universitatea Craiova
|82,68
|12.
|CS Dinamo
|82,38
|13.
|FC Argeș
|82,04
|14.
|Petrolul Ploiești
|81,70
|15.
|CFR Cluj
|81,37
|16.
|UTA Arad
|81,15
|17.
|Sepsi OSK
|81,00
|18.
|FC Bacău
|80.45
|19.
|Concordia Chiajna
|89,28
|20.
|Daco-Getica
|78,09
Cum se calculează punctajul
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:
- Strategie și filozofie: 11,05%
- Echipe și jucători: 11,97%
- Staff tehnic: 18,27%
- Staff suport: 7,25%
- Antrenamente și meciuri: 7,70%
- Infrastructură și facilități: 21,65%
- Rezultate: 22,11%
Cum arăta TOP 20 academii în 2025
|Loc
|Echipe
|Punctaj
|1
|Farul Constanța SA
|91.45
|2
|Csikszereda
|89.90
|3
|Viitorul Cluj
|88.76
|4
|U Cluj
|88.63
|5
|Sport Team
|88.43
|6
|FC Voluntari
|87.49
|7
|FC Argeș
|87.09
|8
|FC Rapid
|85.66
|9
|CSA Steaua
|84.91
|10
|FCSB
|84.18
|11
|Concordia Chiajna
|83.95
|12
|Petrolul
|83.92
|13
|U Craiova
|83.11
|14
|UTA Arad
|82.79
|15
|FC Bacău
|82.58
|16
|Sepsi OSK
|81.92
|17
|ACS Kids Tâmpa
|81.56
|18
|SSU Politehnica Timișoara
|80.96
|19
|CS Dinamo
|80.62
|20
|CFR Cluj
|80.58