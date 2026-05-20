Dinamo, urcare spectaculoasă Topul academiilor din România: Farul e pentru al optulea an consecutiv pe 1 + roș-albii au urcat de pe locul 27 pe 3!
Academia Hagi FOTO: Site Academia Hagi
Superliga

Dinamo, urcare spectaculoasă Topul academiilor din România: Farul e pentru al optulea an consecutiv pe 1 + roș-albii au urcat de pe locul 27 pe 3!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 19:23
  • Federația Română de Fotbal a publicat clasamentul celor mai valoroase academii de fotbal din România.
  • 130 de cluburi au fost incluse în ierarhia finală a acestei ediții, cu 6 mai multe față de anul precedent.

Față de anul trecut, au avut loc schimbări importante în TOP 3 al celor mai valoroase academii din fotbalul nostru.

„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește și
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous

Clasificarea academiilor din România în 2026

Farul Constanța a încheiat și în acest an pe primul loc în clasamentul academiilor, cu 92.46 de puncte, fiind pentru al optulea an consecutiv când gruparea de la malul Mării Negre reușește această performanță.

Viitorul Cluj a avut un nou an prolific, fiind pe locul al doilea al clasamentului, după ce anul trecut s-a clasat pe locul al treilea.

Noutatea în TOP 3 este Dinamo București, cu un punctaj de 88.03. „Câinii” intra astfel în top, după ce Csikszereda, academia care a fost pe locul al doilea anul trecut, a picat acum pe locul al patrulea. Anul trecut, roș-albii erau pe locul 27!

„Rezultatul obținut este consecința unui proces început în urmă cu mai mult de 2 ani, bazat pe structură, organizare, metodologie și dezvoltare. Nu este un rezultat întâmplător, ci unul planificat.

Clasificarea academiilor este realizată pe baza unor criterii clare și a unui proces obiectiv de evaluare, iar noi ne-am concentrat exclusiv pe îndeplinirea acestor standarde și pe dezvoltarea internă.

Această clasare este o validare, dar și o responsabilitate. Rezultatul ne obligă, nu ne relaxează iar standardele cresc odată cu performanța.

Obiectivul nostru nu este clasamentul în sine, ci dezvoltarea jucătorilor și construirea unui model sustenabil de academie pas cu pas, acest fapt făcând parte din dezvoltarea clubului.

În academie construim pe termen lung, nu pentru clasamente, consistența fiind obiectivul real”, a spus Marius Dulca, Director Academia SC Dinamo 1948 SA, pentru pagina de Facebook a clubului.

TOP 20 cele mai puternice academii din fotbalul românesc în 2026

LocEchipePunctaj
1.Farul Constanța92,46
2.Viitorul Cluj 88,56
3.Dinamo 88.03
4.Csikszereda 85,93
5.CSA Steaua 84,62
6.FCSB84,30
7.FC Voluntari 84,25
8.Sport Team 84,22
9.U Cluj 84,04
10.Rapid 83,94
11.Universitatea Craiova 82,68
12.CS Dinamo 82,38
13.FC Argeș 82,04
14.Petrolul Ploiești 81,70
15.CFR Cluj 81,37
16.UTA Arad 81,15
17.Sepsi OSK 81,00
18.FC Bacău 80.45
19.Concordia Chiajna 89,28
20.Daco-Getica 78,09

Cum se calculează punctajul

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:

  • Strategie și filozofie: 11,05%
  • Echipe și jucători: 11,97%
  • Staff tehnic: 18,27%
  • Staff suport: 7,25%
  • Antrenamente și meciuri: 7,70%
  • Infrastructură și facilități: 21,65%
  • Rezultate: 22,11%

Cum arăta TOP 20 academii în 2025

LocEchipePunctaj
1Farul Constanța SA91.45
2Csikszereda 89.90
3Viitorul Cluj88.76
4U Cluj88.63
5Sport Team88.43
6FC Voluntari 87.49
7FC Argeș87.09
8FC Rapid 85.66
9CSA Steaua84.91
10FCSB 84.18
11Concordia Chiajna83.95
12Petrolul 83.92
13U Craiova 83.11
14UTA Arad82.79
15FC Bacău82.58
16Sepsi OSK 81.92
17ACS Kids Tâmpa 81.56
18SSU Politehnica Timișoara 80.96
19CS Dinamo 80.62
20CFR Cluj 80.58

Citește și

„O văd favorită pe FCSB” VIDEO. Jucătorii lui Dinamo, cu gândul la barajul pentru Conference League: „Sper să fie adversarul cel mai greu”     
Superliga
19:00
„O văd favorită pe FCSB” VIDEO. Jucătorii lui Dinamo, cu gândul la barajul pentru Conference League: „Sper să fie adversarul cel mai greu”
Citește mai mult
„O văd favorită pe FCSB” VIDEO. Jucătorii lui Dinamo, cu gândul la barajul pentru Conference League: „Sper să fie adversarul cel mai greu”     
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
farul constanta dinamo bucuresti FRF clasificarea academiilor viitorul cluj
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share