Dinamo, urcare spectaculoasă Topul academiilor din România: Farul e pentru al optulea an consecutiv pe 1 + roș-albii au urcat de pe locul 27 pe 3!

Federația Română de Fotbal a publicat clasamentul celor mai valoroase academii de fotbal din România.

130 de cluburi au fost incluse în ierarhia finală a acestei ediții, cu 6 mai multe față de anul precedent.

Față de anul trecut, au avut loc schimbări importante în TOP 3 al celor mai valoroase academii din fotbalul nostru.

Clasificarea academiilor din România în 2026

Farul Constanța a încheiat și în acest an pe primul loc în clasamentul academiilor, cu 92.46 de puncte, fiind pentru al optulea an consecutiv când gruparea de la malul Mării Negre reușește această performanță.

Viitorul Cluj a avut un nou an prolific, fiind pe locul al doilea al clasamentului, după ce anul trecut s-a clasat pe locul al treilea.

Noutatea în TOP 3 este Dinamo București, cu un punctaj de 88.03. „Câinii” intra astfel în top, după ce Csikszereda, academia care a fost pe locul al doilea anul trecut, a picat acum pe locul al patrulea. Anul trecut, roș-albii erau pe locul 27!

„Rezultatul obținut este consecința unui proces început în urmă cu mai mult de 2 ani, bazat pe structură, organizare, metodologie și dezvoltare. Nu este un rezultat întâmplător, ci unul planificat.

Clasificarea academiilor este realizată pe baza unor criterii clare și a unui proces obiectiv de evaluare, iar noi ne-am concentrat exclusiv pe îndeplinirea acestor standarde și pe dezvoltarea internă.

Această clasare este o validare, dar și o responsabilitate. Rezultatul ne obligă, nu ne relaxează iar standardele cresc odată cu performanța.

Obiectivul nostru nu este clasamentul în sine, ci dezvoltarea jucătorilor și construirea unui model sustenabil de academie pas cu pas, acest fapt făcând parte din dezvoltarea clubului.

În academie construim pe termen lung, nu pentru clasamente, consistența fiind obiectivul real”, a spus Marius Dulca, Director Academia SC Dinamo 1948 SA, pentru pagina de Facebook a clubului.

TOP 20 cele mai puternice academii din fotbalul românesc în 2026

Loc Echipe Punctaj 1. Farul Constanța 92,46 2. Viitorul Cluj 88,56 3. Dinamo 88.03 4. Csikszereda 85,93 5. CSA Steaua 84,62 6. FCSB 84,30 7. FC Voluntari 84,25 8. Sport Team 84,22 9. U Cluj 84,04 10. Rapid 83,94 11. Universitatea Craiova 82,68 12. CS Dinamo 82,38 13. FC Argeș 82,04 14. Petrolul Ploiești 81,70 15. CFR Cluj 81,37 16. UTA Arad 81,15 17. Sepsi OSK 81,00 18. FC Bacău 80.45 19. Concordia Chiajna 89,28 20. Daco-Getica 78,09

Cum se calculează punctajul

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:

Strategie și filozofie : 11,05%

: 11,05% Echipe și jucători : 11,97%

: 11,97% Staff tehnic : 18,27%

: 18,27% Staff suport : 7,25%

: 7,25% Antrenamente și meciuri : 7,70%

: 7,70% Infrastructură și facilități : 21,65%

: 21,65% Rezultate: 22,11%

Cum arăta TOP 20 academii în 2025

Loc Echipe Punctaj 1 Farul Constanța SA 91.45 2 Csikszereda 89.90 3 Viitorul Cluj 88.76 4 U Cluj 88.63 5 Sport Team 88.43 6 FC Voluntari 87.49 7 FC Argeș 87.09 8 FC Rapid 85.66 9 CSA Steaua 84.91 10 FCSB 84.18 11 Concordia Chiajna 83.95 12 Petrolul 83.92 13 U Craiova 83.11 14 UTA Arad 82.79 15 FC Bacău 82.58 16 Sepsi OSK 81.92 17 ACS Kids Tâmpa 81.56 18 SSU Politehnica Timișoara 80.96 19 CS Dinamo 80.62 20 CFR Cluj 80.58

Citește și

Liga Națiunilor 18:46 Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 Citește mai mult Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028

VIDEO: cele mai noi imagini din sport