Suporteri Beitar Ierusalim FOTO: Imago
Conference League

Gabriel Neagu
Publicat: 14.08.2025, ora 22:37
Actualizat: 15.08.2025, ora 00:57
  • Decizia UEFA de a interzice afișarea unui banner la partida dintre Beitar Ierusalim și Riga FC, scor 3-1, din turul #3 preliminar al Conference League, a stârnit furia israelienilor.
  • Formația din Israel a ratat calificarea în play-off, după ce pierduse prima manșă, scor 0-3.

UEFA s-a opus ințiativei suporterilor de la Beitar Ierusalim care au vrut să afișeze, pe „Ilie Oană”, un mesaj prin care cereau întoarcerea acasă a lui Rom Braslavski, luat ostatic în octombrie 2023 de Hamas.

Decizia forului continental a stârnit reacții ostile din partea israenilor, care au protestat pe rețelele de socializare.

Aceștia au contestat vehement decizia, menționând că, deși se opune mesajelor politice, UEFA a afișat un astfel de banner la Supercupa Europei, disputată între PSG și Tottenham, 2-2, (4-3 pen.).

În momentul intrării pe teren a celor două formații a fost afișat mesajul „Nu mai omorâți copii. Nu mai omorâți civili”, referitor la conflictul militar din Fâșia Gaza.

Beitar Ierusalim a jucat meciurile europene pe „Ilie Oană”

Din cauza conflictului armat în care este implicat statul israelian, echipele calificate în cupele europene sunt obligate să dispute meciurile de acasă în alte țări.

Clubul Beitar Ierusalim a decis să evolueze, în meciurile în care este gazdă, pe stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești.

Peste 1.000 de suporteri
au fost în tribune la duelul dintre Beitar Ierusalim și FC Riga.

Israelienii au pierdut duelul din Capitala Letoniei, 0-3, iar în retur s-au impus, 3-1.

