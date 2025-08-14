Decizia UEFA de a interzice afișarea unui banner la partida dintre Beitar Ierusalim și Riga FC, scor 3-1, din turul #3 preliminar al Conference League, a stârnit furia israelienilor.

Formația din Israel a ratat calificarea în play-off, după ce pierduse prima manșă, scor 0-3.

UEFA s-a opus ințiativei suporterilor de la Beitar Ierusalim care au vrut să afișeze, pe „Ilie Oană”, un mesaj prin care cereau întoarcerea acasă a lui Rom Braslavski, luat ostatic în octombrie 2023 de Hamas.

Suporterii lui Beitar Ierusalim n-au putut afișa la Ploiești un banner în care cereau ca Hamas să eliberez un ostatic

Decizia forului continental a stârnit reacții ostile din partea israenilor, care au protestat pe rețelele de socializare.

Aceștia au contestat vehement decizia, menționând că, deși se opune mesajelor politice, UEFA a afișat un astfel de banner la Supercupa Europei, disputată între PSG și Tottenham, 2-2, (4-3 pen.).

În momentul intrării pe teren a celor două formații a fost afișat mesajul „Nu mai omorâți copii. Nu mai omorâți civili”, referitor la conflictul militar din Fâșia Gaza.

.@UEFA’s hypocrisy: Preventing Beitar fans from bringing a sign calling for the release of hostage Rom Braslavski into the stadium in Bucharest where they will play against Riga.



But UEFA is more than happy to place banners on the field saying “Stop Killing Civilians” pic.twitter.com/zKnF4iSmnl — Amit Segal (@AmitSegal) August 14, 2025

Beitar Ierusalim a jucat meciurile europene pe „Ilie Oană”

Din cauza conflictului armat în care este implicat statul israelian, echipele calificate în cupele europene sunt obligate să dispute meciurile de acasă în alte țări.

Clubul Beitar Ierusalim a decis să evolueze, în meciurile în care este gazdă, pe stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești.

Peste 1.000 de suporteri au fost în tribune la duelul dintre Beitar Ierusalim și FC Riga.

Israelienii au pierdut duelul din Capitala Letoniei, 0-3, iar în retur s-au impus, 3-1.

