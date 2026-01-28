Alertă de „blat”  Meci anulat în ultimul moment, din cauza activității suspecte de pe piața pariurilor. Președintele e ferm: „Nu voi mai trece prin asta”

Lupta dintre Michael Johnson (39 de ani) și Alexander Hernandez (33 de ani) de la UFC 324, de duminică, a fost anulată în ultimul moment din cauza activității suspecte pe piața pariurilor.

Anunțul că meciul dintre cei doi sportivi nu se va mai disputa a fost făcut cu câteva ore înainte de începerea evenimentului de la Las Vegas.

Vestea a creat confuzie printre fanii UFC, pentru că nu au primit, inițial, o explicație.

Lupta dintre Johnson - Hernandez, anulată. Dana White: „Nu voi mai trece prin asta”

Dana White, președintele UFC, a explicat ulterior că meciul dintre cei doi sportivi a fost anulat, după ce organizația a acționat în conformitate cu recomandările serviciilor specializate în detectarea neregulilor în joc.

Înainte de luptă, ar fi existat fluctuații anormale ale cotelor, suficient de mari pentru a atrage atenția și a anula meciul.

Dana White, președintele UFC, a declarat după evenimentul de duminică: „S-a întâmplat din nou, am fost sunați de serviciul de integritate și mi-am spus: «Nu voi mai trece prin asta încă o dată». De aceea am anulat lupta”, conform mundodeportivo.com.

Oamenii vorbesc mult, dar sunt 100 de meciuri marcate, iar majoritatea sunt titluri tendențioase. Noi supraveghem fiecare luptă pe care o avem în UFC Dana White, președinte UFC

Acum trei luni s-a produs o situație similară. Isaac Dulgarian a fost exclus din circuit la doar o zi după o înfrângere suspectă în fața lui Yadier del Valle, iar UFC a fost criticată pentru că nu a acționat suficient de rapid.

„Înțelegem și respectăm responsabilitatea UFC”

Dave Martin, managerul lui Michael Johnson, a vorbit în cadrul emisiunii „The Ariel Helwani Show”, de la Uncrowned, despre anularea luptei cu Alexander Hernandez.

„Evident, am fost dezamăgiți de anulare, deoarece Michael a avut un cantonament excelent și era pe deplin pregătit să concureze.

Cu toate acestea, înțelegem și respectăm responsabilitatea UFC de a proteja integritatea sportului.

În contextul actual, în special având în vedere creșterea pariurilor sportive reglementate și controlul sporit asupra sporturilor profesionale, aceste aspecte trebuie luate în serios.

Apreciem comunicarea deschisă din partea UFC pe tot parcursul procesului și acum ne concentrăm pe colaborarea cu ei pentru ca Michael să fie programat din nou cât mai curând posibil”, a declarat Dave Martin, conform bloodyelbow.com.

UFC 324, care s-a desfășurat în Las Vegas pe T-Mobile Arena, a fost un eveniment mult așteptat de fanii sporturilor de contact.

Printre capetele de afiș ale evenimentului se numără lupte dintre Justin Gaethje și Paddy Pimblett (câștigată de Gaethje), Sean O'Malley și Song Yadong, dar și lupta dintre Waldo Cortes-Acosta și Derric Lewis.

Nu este primul scandal legat de pariurile din UFC

În noiembrie anul trecut, un scandal legat de un potențial „blat” a apărut în cadrul evenimentului UFC Fight Night din Las Vegas.

Isaac Dulgarian a fost exclus din UFC la doar o zi după o înfrângere suspectă în fața lui Yadier del Valle, fiind strangulat în prima repriză.

Cu câteva ore înainte de startul meciului, șansele de victorie ale lui Dulgarian au scăzut drastic pe site-urile de pariuri sportive.

Dana White a fost foarte furios atunci și a declarat: „Luăm acest lucru foarte în serios și urmărim fiecare meci care are loc în UFC”.

Președintele UFC a lansat atunci și un avertisment pentru luptători:

„Vă vom urmări imediat, cu arme în mână, împreună cu FBI-ul și oricine altcineva este necesar, și vom face tot ce putem pentru a ne asigura că veți ajunge la închisoare.

Nu-mi place să văd pe nimeni din sportul nostru făcând ceva ilegal, aranjarea meciurilor este absolut nebunească”, a precizat Dana White, conform talksport.com.

