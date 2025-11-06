Scandal în UFC FBI a intrat pe fir pentru o luptă suspectă de blat:  „Vom fi cel mai mare dușman al vostru”

- FBI a deschis o anchetă pentru o posibilă trucare a luptei din UFC dintre Yadier del Valle (29 de ani) și Isaac Dulgarian (29 de ani).
- Dana White (56 de ani), președintele UFC, a asigurat că luptă împotriva trucării meciurilor.
FBI a pornit o anchetă, după ce Isaac Dulgarian a pierdut, în prima rundă, meciul împotriva lui Yadier del Valle, deși era considerat favorit.
FBI a intrat pe fir pentru o luptă suspectă de blat
Dana White, președintele UFC, a oferit asigurări că organizația luptă împotriva trucării meciurilor și sportivii ce vor fi implicați în asemenea activități vor suferi consecințe.
UFC colaborează cu FBI pentru a stopa fenomenul meciurilor trucate.
„M-am întâlnit cu FBI-ul de două ori astăzi. Dacă încercați asta, vom fi cel mai mare dușman al vostru. Vă vom urmări imediat cu FBI-ul”, a spus Dana White, pentru Championship Rounds.
UFC a mai colaborat cu FBI în 2022, când Darrick Minner a pierdut, în prima rundă, împotriva lui Shayilan Nuerdanbieke. Atunci, Minner a fost suspendat din activitate.
Dana White: „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sunăm la FBI”
IG360, partenerul UFC pentru integritate l-a alertat pe Dana White cu privire la fluctuația suspectă a cotelor meciului dintre Yadier del Valle și Isaac Dulgarian.
Președintele UFC a intrat în contact cu americanul pentru a se asigura că lupta se va desfășura în condiții normale.
„L-am sunat pe luptător și pe avocatul său și l-am întrebat: «Ce se întâmplă? Se desfășoară niște pariuri ciudate în lupta ta. Ești rănit? Datorezi cuiva bani? Te-a abordat cineva?”, a spus Dana White, conform The Guardian.
Americanul a dat asigurări că totul este în regulă și își va apăra corect șansele, însă prestația sa l-a contrazis.
„Și puștiul a spus: «Nu, absolut nu. O să-l omor pe tipul ăsta». Așa că am spus OK. Lupta se desfășoară - și în prima rundă se termină prin strangulare din spate.
La propriu, primul lucru pe care l-am făcut a fost să sunăm la FBI”, a continuat președintele UFC.
Mai multe case de pariuri online au pus la îndoială legitimitatea rezultatului și au rambursat pariorilor banii plasați pe eveniment.