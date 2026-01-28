Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren

Lars Kramer (26 de ani) le-a dat emoții fanilor giuleșteni, dar diagnosticul primit după ce a efectuat un RMN i-a mai liniștit.

Detalii despre rezultatele testelor efectuate de fundașul olandez și cât va sta pe tușă, în rândurile de mai jos.

Jucător de bază în lotul alb-vișiniilor încă de când a venit, în vara trecută, fundașul olandez s-a accidentat în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad, câștigat de giuleșteni cu 2-1.

Rapid confirmă absența lui Lars Kramer

GOLAZO.ro a prezentat anterior situația fundașului giuleștean și perioada în care acesta va fi indisponibil, iar președintele clubului a confirmat ulterior informația.

„Din ce am înțeles, nu e atât de grav cum s-a estimat prima dată. În jur de 3 săptămâni din ce știu. Mai sunt niște amănunte de văzut. Dar în jur de 3 săptămâni”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Știrea inițială: GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer. Cât va lipsi fundașul olandez

În minutul 45+4, Kramer a degajat o minge, însă la aterizare a pus piciorul greșit pe gazon.

Stoperul s-a ridicat și a continuat câteva secunde, șchiopătând, însă a fost înlocuit la pauză cu brazilianul Leo Bolgado, autorul golului victoriei.

GOLAZO.ro a aflat rezultatul RMN-ului la care a fost supus Kramer. Veștile sunt bune pentru giuleșteni: olandezul nu are ruptură de ligamente și nici entorsă.

Conform analizelor, apărătorul are probleme în lateralul genunchiului, o veste mult mai bună decât se așteptau alb-vișiniii.

Lars Kramer va lipsi aproximativ 3 săptămâni.

Ce meciuri ar urma să rateze:

Rapid - U Cluj (Superliga)

- U Cluj (Superliga) Hermannstadt - Rapid (Superliga)

(Superliga) Rapid - Petrolul (Superliga)

- Petrolul (Superliga) CFR Cluj - Rapid (Cupa României)

(Cupa României) Farul - Rapid (Superliga)

Angelescu s-a temut de ce e mai rău

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit, marți seara, despre situația lui Lars Kramer (26 de ani) și se temea de ce e mai rău.

„ Nu e ceva minor ca să poată juca următorul meci. Normal că sperăm să stea cât mai puţin.

E un transfer reuşit, un fundaş important pentru noi, că are un joc de picior şi aerian foarte bune. E unul dintre liderii vestiarului.

Kramer e foarte important pentru noi. Sperăm să-l avem cât mai repede şi să fie o accidentare de scurtă durată.

Dar avem patru fundaşi foarte apropiaţi de nivel. Pe oricare dintre cei patru îi poţi pune în teren, pe Paşcanu, Bolgado, Ciobotariu, Kramer.

E o concurenţă mare, avem fundaşi, dar Kramer e o pierdere, că a jucat bine în acest campionat”, a declarat Angelescu, marți seara, citat de orangesport.ro.

23 de meciuri (1.896 de minute) a bifat Lars Kramer în tricoul Rapidului în acest sezon, în Superliga și Cupa României. A marcat de două ori

După 23 de etape, Rapid este pe locul 2, cu 45 de puncte, la unul în spatele liderului Universitatea Craiova.

