Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren +7 foto
Lars Kramer/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 12:04
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 19:59
  • Lars Kramer (26 de ani) le-a dat emoții fanilor giuleșteni, dar diagnosticul primit după ce a efectuat un RMN i-a mai liniștit.
  • Detalii despre rezultatele testelor efectuate de fundașul olandez și cât va sta pe tușă, în rândurile de mai jos.

Jucător de bază în lotul alb-vișiniilor încă de când a venit, în vara trecută, fundașul olandez s-a accidentat în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad, câștigat de giuleșteni cu 2-1.

FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește și
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa

Rapid confirmă absența lui Lars Kramer

GOLAZO.ro a prezentat anterior situația fundașului giuleștean și perioada în care acesta va fi indisponibil, iar președintele clubului a confirmat ulterior informația.

„Din ce am înțeles, nu e atât de grav cum s-a estimat prima dată. În jur de 3 săptămâni din ce știu. Mai sunt niște amănunte de văzut. Dar în jur de 3 săptămâni”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Știrea inițială: GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer. Cât va lipsi fundașul olandez

În minutul 45+4, Kramer a degajat o minge, însă la aterizare a pus piciorul greșit pe gazon.

Stoperul s-a ridicat și a continuat câteva secunde, șchiopătând, însă a fost înlocuit la pauză cu brazilianul Leo Bolgado, autorul golului victoriei.

GOLAZO.ro a aflat rezultatul RMN-ului la care a fost supus Kramer. Veștile sunt bune pentru giuleșteni: olandezul nu are ruptură de ligamente și nici entorsă.

Conform analizelor, apărătorul are probleme în lateralul genunchiului, o veste mult mai bună decât se așteptau alb-vișiniii.

Lars Kramer va lipsi aproximativ 3 săptămâni.

Ce meciuri ar urma să rateze:

  • Rapid - U Cluj (Superliga)
  • Hermannstadt - Rapid (Superliga)
  • Rapid - Petrolul (Superliga)
  • CFR Cluj - Rapid (Cupa României)
  • Farul - Rapid (Superliga)
Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpg
Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpeg Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpg Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpeg Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpeg Accidentare Kramer Foto captura Prima Sport .jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Angelescu s-a temut de ce e mai rău

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit, marți seara, despre situația lui Lars Kramer (26 de ani) și se temea de ce e mai rău.

Nu e ceva minor ca să poată juca următorul meci. Normal că sperăm să stea cât mai puţin.

E un transfer reuşit, un fundaş important pentru noi, că are un joc de picior şi aerian foarte bune. E unul dintre liderii vestiarului.

Kramer e foarte important pentru noi. Sperăm să-l avem cât mai repede şi să fie o accidentare de scurtă durată.

Dar avem patru fundaşi foarte apropiaţi de nivel. Pe oricare dintre cei patru îi poţi pune în teren, pe Paşcanu, Bolgado, Ciobotariu, Kramer.

E o concurenţă mare, avem fundaşi, dar Kramer e o pierdere, că a jucat bine în acest campionat”, a declarat Angelescu, marți seara, citat de orangesport.ro.

23 de meciuri
(1.896 de minute) a bifat Lars Kramer în tricoul Rapidului în acest sezon, în Superliga și Cupa României. A marcat de două ori

După 23 de etape, Rapid este pe locul 2, cu 45 de puncte, la unul în spatele liderului Universitatea Craiova.

Citește și

Gică Craioveanu, star de cinema în „Acel martie” Legenda de la Universitatea Craiova, la a doua apariție într-un film românesc
Diverse
09:34
Gică Craioveanu, star de cinema în „Acel martie” Legenda de la Universitatea Craiova, la a doua apariție într-un film românesc
Citește mai mult
Gică Craioveanu, star de cinema în „Acel martie” Legenda de la Universitatea Craiova, la a doua apariție într-un film românesc
„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele”
Superliga
23:19
„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele”
Citește mai mult
„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
accidentare rapid superliga victor angelescu lars kramer
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share