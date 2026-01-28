Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni

Un fan al celor de la PAOK și-a pierdut cumpătul în fața Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internate cele 3 victime care au supraviețuit accidentului teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Șapte persoane și-au pierdut viața, alte trei au fost rănite.

În jur de 200 de suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns cu autocarele la Timişoara, marţi seară. Patru reprezentanţi ai fanilor au fost însoțiți de un medic și l-au putut vizita pe unul dintre cei 3 răniţi, care e într-o stare mai bună decât ceilalți doi.

Tensiuni în fața spitalului: un fan PAOK a lovit camera de filmat

În această dimineață, în fața spitalului, un suporter grec și-a pierdut cumpătul, fiind deranjat de reprezentanții presei prezenți la fața locului.

Bărbatul a lovit o cameră de filmat și s-a îndreptat amenințător către cameraman. Nimeni nu a fost rănit.

„Ți-am zis, ia-o de-aici, că ți-o sparg!”, i-a transmis grecul jurnalistului înainte să-i lovească aparatul. După ce i s-a spus să „nu mai facă așa”, suporterul a continuat: „Să nu fac așa, dar toată ziua, toată noaptea… hai, cărați-vă!”.

Ulterior, polițiștii chemați de jurnaliști la fața locului l-au dus la secție pe bărbatul de origine greacă, pentru declarații, informează Digi24.

În Spitalul Județean Timișoara se află internați doi tineri de 20 de ani și un altul de 28 de ani.

Marți seara, cei aproximativ 200 de fani ai lui PAOK care au venit cu autocarele la Timişoara pentru a se interesa de starea celor 3 răniți au cerut forțelor de ordine prezente să îi țintă la distanță pe jurnaliști și să nu fie filmați.

Filmul tragediei de pe drumul european E70

Cei zece fani ai echipei PAOK Salonic călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în Europa League.

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport