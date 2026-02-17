Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte!
Suporteri Bari FOTO: IMAGO
Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 16:51
  • Suporterii lui SSC Bari, unii dintre cei mai fanatici din Italia, au provocat incidente reprobabile după ultimul meci disputat de echipa lor în campionat, înfrângerea cu Sudtirol, scor 1-2.

Bari se află într-o situație foarte complicată în cea de-a doua ligă a Italiei, fiind pe poziție direct retrogradabilă în Serie C, iar fanii s-au săturat de deciziile luate de conducere.

Suporterii lui Bari au încercat să îl atace pe președintele clubului

După cea mai recentă înfrângere din campionat, ultrașii celor de la Bari au încercat să îl atace pe președintele Luigi De Laurentiis, fiul patronului de la Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Concret, la finalul partidei, aceștia au încercat să rupă gardurile care despart tribunele de zonele VIP, acolo unde se afla și De Laurentiis, în loja sa.

Ultrașii nu au reușit să ajungă la conducătorul clubului pentru că forțele de ordine au intervenit.

Bari, situație critică în Serie B

După 25 de etape disputate în cel de-al doilea eșalon al Italiei, Bari ocupă locul #19 în campionat, penultimul, cu 21 de puncte acumulate.

În acest moment, Bari se află la patru puncte distanță de Reggiana, echipa aflată pe locul 15, primul de deasupra liniei.

În actuala stagiune Bari a obținut doar patru victorii. Doar Pescara, ultima clasată, are mai puține meciuri câștigate.

Bari a înregistrat nouă rezultate de egalitate și nu mai puțin de 12 înfrângeri.

