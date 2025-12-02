FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!"

  • Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a venit cu noi detalii despre situația lui Umit Akdag (22 de ani).
  • Internaționalul român de origine turcă nu ar fi luat încă o decizie clară în privința naționalei pe care o va alege, la nivel de seniori.

În vară, pe parcursul Euro U21, au apărut detalii despre dorința lui Akdag de a evolua mai departe pentru naționala mare Turciei.

Mihai Stoichiță: „Umit Akdag nu ne-a refuzat”

Acum, Stoichiță a transmis că atât el, cât și alți oficiali, au fost constant în contact cu Akdag și familia acestuia.

„Nu ne-a refuzat Umit Akdag, a zis că se mai gândește unde să joace, la noi sau la turci. Probabil că așteaptă, nu știu ce probleme sunt și în familie.

Noi am discutat și cu familia, cu părinții lui, probabil că există și acolo niște presiuni din partea turcă. Nu poți să știi ce e în interior acolo, nu ai de unde. Noi, în schimb, din punct de vedere al inițiativelor pe care le avem, președintele, Lucescu, eu, cei de la tineret, Marius Niculae, Răzvan Rotaru, s-au dus pe la el, când era în Ungaria, avea acțiuni cu echipa de club.

Tot timpul l-am ținut «cald», ca să spun așa. M-am întâlnit cu el, cu mama lui, cu tatăl lui”, a declarat Stoichiță, potrivit fanatik.ro.

„Suntem obligați să-l așteptăm”

Întrebat dacă inclusiv selecționerul Mircea Lucescu s-a întâlnit cu părinții lui Akdag, Stoichiță a răspuns:

„A fost la el acolo, a vorbit cu părinții, dar și cu el. Nu e închisă situația, dar dacă îl convoacă la naționala Turciei, probabil că se va închide. Noi îl așteptăm, suntem obligați, e un jucător foarte bun”.

România va înfrunta Turcia în deplasare, în semifinala barajului pentru CM 2026, pe 26 martie.

În prezent, Akdag este titular contestabil în formația turcilor de la Alanyaspor, reușind o pasă decisivă în remiza scor 1-1 cu Samsunspor, în ultimul meci din campionat.

