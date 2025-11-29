Umit Akdag, dorit de un colos O echipă uriașă din Turcia a pus ochii pe român: „E coloana vertebrală a apărării” » Toate detaliile
Umit Akdag FOTO: SportPictures
Umit Akdag, dorit de un colos O echipă uriașă din Turcia a pus ochii pe român: „E coloana vertebrală a apărării” » Toate detaliile

Gabriel Neagu
Publicat: 29.11.2025, ora 18:58
Actualizat: 29.11.2025, ora 18:59
  • Internaționalul român Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, este dorit de Beșiktaș.
  • „Vulturii” încearcă să își întărească defensiva pentru a ieși din situația complicată din campionat.
  • Beșiktaș se află pe locul 7 în prima ligă a Turciei, la trei puncte în spatele ultimului loc care asigură participarea în cupele europene.

Antrenorul Sergen Yalcin și-a îndreptat atenția către Umit Akdag pentru a întări compartimentul defensiv.

Umit Akdag este dorit de Beșiktaș

Internaționalul român de tineret ar putea ajunge la Beșiktaș în perioada de transferuri din ianuarie, anunță publicația turcă aspor.com, care îl descrie drept „coloana vertebrală” a apărării lui Alanyaspor.

„Fundașul central cu o înălțime de 1,92 metri este cunoscut pentru eficiența sa în jocul aerian și pentru fizicul său puternic. Calitățile de lider defensive ale lui Umit Akdag au potențialul de a-i oferi lui Beșiktaș forța și încrederea de care are nevoie”, mai scrie publicația din Turcia.

Pentru a obține semnătura lui Umit Akdag, „vulturii” vor trebui să ajungă la un acord cu Alanyaspor, clubul cu care fotbalistul are contract până în vara anului 2028.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt

În acest sezon, Umit Akdag a jucat în 13 partide pentru echipa de club, reușind să marcheze o dată, împotriva celor de la Gotzepe, 1-0.

Pe lista celor de la Beșiktaș se mai află un jucător de la Alanyaspor. Este vorba despre mijlocașul defensiv Maestro (22 de ani), arată sursa menționată.

Umit Akdag ar prefera naționala Turciei

Fundașul central a reprezentat România la Campionatul European U21 din vara acestui an.

La finalul turneului final pentru tineret, jucătorul a fost indecis dacă va alege să reprezinte România sau Turcia la nivel de seniori.

„Aici e o problemă. Părinții lui sunt turci. El e crescut în România, a jucat aici, la FCSB. Dacă Turcia îl ofertează, probabil că va accepta”, a spus Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, pentru digisport.ro.

Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a-l convinge pe Umit Akdag să joace pentru România, însă decizia jucătorului nu a fost schimbată.

„Am vorbit cu Akdag să-l conving să vină. Nu l-am convins. I-am zis să se mai gândească. El tot speră să îl ia în echipa Turciei.

În echipa Turciei va fi greu să debuteze, pentru că acolo sunt jucători care au debutat cu mine”, a spus Mircea Lucescu, luna trecută.

Selecționerul i-a expus lui Umit Akdag că are șanse reale de a juca pentru România, întrucât Radu Drăgușin este accidentat.

„I-am zis că îi va fi foarte greu să ajungă acolo și că aici are o posibilitate, cel puțin până se întoarce Drăgușin”, a continuat Mircea Lucescu.

10 meciuri
a jucat Umit Akdag pentru naționala de tineret a României: 3 partide amicale, 4 meciuri în preliminariile Campionatului European U21 și toate cele 3 meciuri disputate de „micii tricolori” la EURO U21

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share