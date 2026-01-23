Și-a bruscat jucătorul! Gest neașteptat al lui Unai Emery după ce a făcut o înlocuire la Aston Villa. Explicația, și mai surprinzătoare
Și-a bruscat jucătorul! Gest neașteptat al lui Unai Emery după ce a făcut o înlocuire la Aston Villa. Explicația, și mai surprinzătoare

  • Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, a reacționat agresiv după ce l-a schimbat pe belgianul Youri Tielemans spre sfârșitul meciului câștigat cu Fenerbahce, 1-0 în Europa League.

Aston Villa e într-un moment excelent, la jumătatea acestui sezon.

Locul 3 în Premier League, depășită doar la golaveraj de Manchester City, poziția secundă.

Unai Emery, altă victorie în Europa League

Poziția a doua în Europa League. La fel, Lyon e înaintea sa numai pentru că are patru goluri în plus.

Joi seară, echipa engleză a câștigat și în etapa a 7-a EL, 1-0 la Istanbul cu Fenerbahce.

6 victorii
are Aston Villa în Europa League 2025-2026: 1-0 cu Bologna (a), 2-0 cu Feyenoord (d), 2-0 cu Maccabi TA (a), 2-1 cu Young Boys (a), 2-1 cu Basel (d), 1-0 cu Fenerbahce (d). Un singur eșec, 1-2 cu Go Ahead (d)

Emery l-a împins pe Tielemans

În minutul 90+2, antrenorul Unai Emery a făcut a 5-a și ultima schimbare. L-a înlocuit pe Youri Tielemans, 28 de ani, unul dintre jucătorii săi importanți, lansându-l pe tânărul George Hemmings (18).

Tielemans s-a agățat de Emery după ce antrenorul l-a împins Foto: Imago Tielemans s-a agățat de Emery după ce antrenorul l-a împins Foto: Imago
Tielemans s-a agățat de Emery după ce antrenorul l-a împins Foto: Imago

Când mijlocașul belgian a ajuns în dreptul lui și a întins mâna spre el să-l salute, Emery l-a bruscat, nemulțumit. L-a împins violent. Și jucătorul s-a agățat de jacheta tehnicianului.

Emery: „Tielemans e ca un fiu pentru mine”

A surprins și mai mult reacția antrenorului spaniol la flash-interviu, după meci.

Întrebat despre această altercație, bascul în vârstă de 54 de ani a răspuns: „E ca un fiu pentru mine”.

