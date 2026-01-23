A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace

Khaldoon Al-Mubarak, liderul lui Manchester City, a semnat din partea Emiratelor Arabe Unite aderarea țării sale la Consiliul pentru Pace, noul organism controversat inițiat și coordonat de Donald Trump.

Manchester City nu este doar un club de fotbal. Aparține unui stat de când a fost cumpărat în 2008 de multimiliardarul Mansour bin Zayed Al-Nahyan, vicepremierul și vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite.

Șeful lui Guardiola la Manchester City controlează afacerile Emiratelor

Președintele lui Pep Guardiola pe „Etihad” e Khaldoon Al-Mubarak, care are multiple funcții importante la Abu Dhabi.

Guardiola și Al-Mubarak, la Manchester. Pep e antrenorul lui City din 2016 Foto: Imago

E directorul fondator al Autorității Executive pentru Afaceri, CEO al Mubadala Investment, fond de investiții susținut de EAU, membru al Consiliului Executiv al guvernului din Abu Dhabi și al Consiliului Suprem pentru Economie și Finanțe.

Președintele lui Manchester City, discuții apropiate cu Donald Trump

Tocmai Al-Mubarak a semnat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, din partea Emiratelor, aderarea țării sale la noul Consiliu pentru Pace.

Man City chairman Khaldoon Al Mubarak signing up to Donald Trump’s Board of Peace - presumably in his UAE government role pic.twitter.com/RmcKnGdfaf — Rob Harris (@RobHarris) January 22, 2026

Oficialul în vârstă de 49 de ani apare într-un videoclip prezentat de jurnalistul britanic Rob Harris (Sky News) alături de președintele american.

A discutat, s-a amuzat cu Donald Trump. La un moment dat, i-a șoptit ceva la ureche liderului de la Casa Albă.

România nu a răspuns invitației lui Trump pentru acest „ pay-to -play club”

Consiliul pentru Pace a fost lansat și coordonat de Trump, el fiind și președintele noului organism interguvernamental, care are ca primă misiune reconstrucția după război a Fâșiei Gaza.

Condiția aderării la acest „Board of Peace” a fost o investiție de un miliard de dolari.

O inițiativă controversată, numită de The Guardian „a pay-to-play club” (un club în care plătești ca să joci) și refuzată de puterile europene Marea Britanie, Franța și Germania.

26 de state au aderat la Consiliul pentru Pace. România nu a răspuns încă invitației.

