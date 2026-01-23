Veriga foarte slabă a lui FCSB Alarmă și pentru Liga 1. Ținut de Becali 90 de minute la Zagreb, pare rupt de echipă după ce a ratat cantonamentul
  • Siyabonga Ngezana, văzut de patron titular indiscutabil la FCSB, e îngrijorător pentru roș-albaștri în a doua parte a sezonului. 
  • Stoperul sud-african în vârstă de 28 de ani, erori în cascadă la 1-4 cu Dinamo Zagreb, în Europa League. A greșit la toate golurile.

Siyabonga Ngezana nu a fost cu FCSB în cantonamentul de 11 zile din Antalya, în prima jumătate a lunii.

Stoperul sud-african, 28 de ani, a jucat cu naționala țării sale la Cupa Africii pe Națiuni.

Patru meciuri din patru, 90 de minute în fiecare, dar „Bafana Bafana” a fost eliminată în optimile de finală, 1-2 în fața Camerunului.

I s-a schimbat postul lui Duarte pentru a-l păstra pe Ngezana stoper-dreapta

Întors la roș-albaștri, nu a apărut la 0-1 cu FC Argeș, dar a fost folosit 90 de minute la 1-4 cu Dinamo Zagreb.

Considerat titular indiscutabil de patron, Andre Duarte fiind mutat stoper-stânga (deși poziția favorită a portughezului e stoper-dreapta) pentru el, Ngezana a părut total rupt de echipă. Cea mai slabă partidă a sa în acest sezon.

30 de meciuri
a jucat Ngezana la FCSB în actuala stagiune, în toate competițiile

Ngezana n-a acționat la om în față și s-a eliminat din joc

A stat de multe ori departe de adversar, a intervenit tardiv, a intuit eronat, a riscat uneori fără sens și a fost surprins deseori de mișcările croaților în zona sa.

Ngezana a fost depășit constant de Beljo la Zagreb Foto: Imago Ngezana a fost depășit constant de Beljo la Zagreb Foto: Imago
Ngezana a fost depășit constant de Beljo la Zagreb Foto: Imago

Concluzie: a greșit la toate cele patru goluri primite la Zagreb.

  • 1-0 (minutul 7) - La centrarea lui Galesic, nu a dublat bine la infiltrarea lui Bakrar, între el și Dawa. Deși Beljo, pe care îl avea Ngezana în spate, nu putea influența jocul, sud-africanul nu a intervenit și i-a permis lui Bakrar să înscrie din fața sa. 
  • 2-0 (11) - S-a eliminat singur din joc. A ieșit din dispozitivul defensiv, repezindu-se la Zajc, care a pasat pe spațiul lăsat liber în spatele lui, pe care se strecurase Hoxha. Albanezul a centrat pentru finalizarea lui Beljo. 
3 milioane de euro
valorează Siyabonga Ngezana, potrivit Transfermarkt

Încă două erori mari, Ngezana: adversar în spate și dat la o parte prea ușor

  • 3-1 (71) - La pasa verticală a căpitanului croat Misic, Ngezana l-a pierdut din marcaj pe Beljo, care s-a demarcat perfect în spatele stoperului și a înscris lejer. 
  • 4-1 (90+3) - După o minge înaltă, sud-africanul s-a lăsat mult prea ușor dat la o parte de Kulenovic. Și vârful lui Dinamo a rămas unu la unu cu Târnovanu, la ultimul gol. 

Următoarea confruntare a lui FCSB, foarte importantă în tentativa de a prinde play-off-ul: duminică, pe Arena Națională, împotriva lui CFR Cluj.

Dinamo Zagreb liga 1 europa league fcsb siyabonga ngezana
