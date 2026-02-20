Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele”

Alexandru Potor, primarul din Slobozia, a anunțat că echipa locală va beneficia de nocturnă de acum înainte.

Meciul în care va fi inaugurată instalația de iluminat a stadionului va avea loc duminică, de la ora 20:00, împotriva Universității Craiova.

Unirea Slobozia și-a inaugurat stadionul printr-un amical cu Oțelul Galați (0-0), pe 10 ianuarie 2026, sub ochii a aproximativ 3.500 de fani, dar procesul de modernizare a stadionului continuă.

Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova

„ În sfârșit avem nocturna funcțională pe stadionul 1 Mai din Slobozia. E important, pentru că noi avem foarte mulți copii care vor să fie inspirați de niște jucători care fac performanță în Liga 1.

E important, pentru că numele Sloboziei va fi dus mai departe în țară și se va vorbi de orașul nostru, vom avea aici foarte multe echipe profesioniste, echipe performante din Liga 1.

Am muncit foarte mult și a fost greu să depășim și obstacole tehnice, și birocratice, dar în final cam totul este gata. Nu am avut o perioadă foarte simplă, pentru că avem și acum un ultim episod de frig.

Am dezghețat o mulțime de șosele, am îndepărtat zăpada, dar în final dăm și zăpada de pe stadion”, a spus primarul orașului, pe rețelele de socializare.

Și Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a vorbit despre importanța instalării nocturnei permanente pentru echipă.

„E ceva istoric pentru noi, pentru că în 2026 am reușit să jucăm pentru prima dată în Slobozia.

De data aceasta vom inaugura nocturna, cu Universitatea Craiova, echipă care a făcut istorie în fotbalul românesc, după care vom juca cu Rapid București.

Deci, până la urmă, e un lucru bun pentru oraș, e un lucru bun pentru toată lumea. Vom lupta împreună pentru a rămâne în Superligă”, a spus Lemnaru.

14 este locul ocupat de Unirea Slobozia în Superliga, cu 24 de puncte, după 27 de meciuri

De vineri, ora 10:00, până duminică la aceeași oră a fost emis un cod galben de ninsori și viscol pentru 17 județe din sudul României.

Jurnalista Ionica Ghinea a anunțat pe pagina de Facebook că Stadionul „1 Mai” din Slobozia a fost curățat azi de salariații Urban și ai Direcției de Administrare a Domeniului Public din Primăria Slobozia, care i-au ajutat pe angajații CSM să înlăture zăpada de pe gazon înaintea meciului cu U Craiova:

