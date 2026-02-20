Așteptarea va lua sfârșit Jucătorul adus de FCSB la începutul anului va debuta cu Metaloglobus. În ce situație se află Tănase și Thiam

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani), jucătorul transferat de FCSB în luna ianuarie.

Israelianul a venit liber de contract la formația campioană, iar acum este apt pentru debuta chiar în următorul meci al echipei.

Mihai Stoica: „Ofri Arad va juca luni”

FCSB va înfrunta ultima clasată, Metaloglobus, luni, de la 20:00, iar Ofri Arad s-ar putea afla chiar în primul „11” al gazdelor.

„Cred că va începe (n.r. - ca titular). Sigur va juca luni, dar e posibil să înceapă meciul. La meciul cu Csikszereda stăteam cu el și mi-a zis: «N-am jucat niciodată pe zăpadă. M-am antrenat, dar n-am jucat niciodată».

N-a jucat. De antrenat s-a antrenat, chiar și la Kairat. A stat doi ani acolo. În Israel nu. Mai greu să fie nămeți acolo”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Recent, patronul Gigi Becali a transmis că Mihai Stoica s-a înșelat cu transferul lui Arad și că regretă vânzarea lui Adrian Șut.

FOTO. Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat 2-1 , ultimul său meci oficial înainte de accidentare

Președintele CA de la FCSB a vorbit și despre situația lui Florin Tănase, respectiv Mamadou Thiam, care vor apți la rândul lor, după ce au urmat un nou tratament al medicului Marijana Kovacevic, la Belgrad.

„Mâine noapte (n.r. - vineri spre sâmbătă) se întorc Tănase și Thiam, la 00:40-00:45 au avion amândoi. Nu e risc cu ei să joace cu Metaloglobus, sunt OK”, a mai spus Stoica.

