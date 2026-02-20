Așteptarea va lua sfârșit Jucătorul adus de FCSB la începutul anului va debuta cu Metaloglobus. În ce situație se află Tănase și Thiam +6 foto
Așteptarea va lua sfârșit Jucătorul adus de FCSB la începutul anului va debuta cu Metaloglobus. În ce situație se află Tănase și Thiam

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 21:05
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 21:05
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani), jucătorul transferat de FCSB în luna ianuarie.

Israelianul a venit liber de contract la formația campioană, iar acum este apt pentru debuta chiar în următorul meci al echipei.

Mihai Stoica: „Ofri Arad va juca luni”

FCSB va înfrunta ultima clasată, Metaloglobus, luni, de la 20:00, iar Ofri Arad s-ar putea afla chiar în primul „11” al gazdelor.

„Cred că va începe (n.r. - ca titular). Sigur va juca luni, dar e posibil să înceapă meciul. La meciul cu Csikszereda stăteam cu el și mi-a zis: «N-am jucat niciodată pe zăpadă. M-am antrenat, dar n-am jucat niciodată».

N-a jucat. De antrenat s-a antrenat, chiar și la Kairat. A stat doi ani acolo. În Israel nu. Mai greu să fie nămeți acolo”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Președintele CA de la FCSB a vorbit și despre situația lui Florin Tănase, respectiv Mamadou Thiam, care vor apți la rândul lor, după ce au urmat un nou tratament al medicului Marijana Kovacevic, la Belgrad.

„Mâine noapte (n.r. - vineri spre sâmbătă) se întorc Tănase și Thiam, la 00:40-00:45 au avion amândoi. Nu e risc cu ei să joace cu Metaloglobus, sunt OK”, a mai spus Stoica.

