Fostul coleg al lui Ofri Arad vine în Liga 1 Universitatea Cluj semnează cu un fotbalist care a jucat în Liga Campionilor

Universitatea Cluj s-ar fi înțeles cu mijlocașul dreapta Jug Stanojev (26 de ani).

Fotbalistul ar urma să plece liber de contract de la Kairat Almaty, echipă pentru care a evoluat și în Liga Campionilor.

În total, jucătorul de profil ofensiv a bifat 9 prezenții în actuala ediție de Champions League, în preliminarii și faza principală, însă nu a reușit să înscrie și nici să ofere pase de gol.

Jug Stanojev ar urma să semneze cu U Cluj

Stanojev, care și-a început cariera la juniorii clubului Steaua Roșie Belgrad, a adunat 48 de meciuri pentru Kairat, reușind două goluri și cinci pase decisive.

Jucătorul sârb nu a adunat niciun meci complet în cele cinci partide jucate în grupa XXL din Liga Campionilor, acumulând 84 de minute, însă ar urma să se alăture liber de contract celor de la U Cluj, conform gsp.ro.

Minutele adunate de Jug Stanojev în Liga Campionilor 2025/26:

Sporting - Kairat 1-4: 21 de minute

21 de minute Kairat – Real Madrid 0-5: 27 de minute

27 de minute Copenhaga – Kairat 2-3: 22 de minute

22 de minute Kairat – Olympiakos 0-1: 9 minute

9 minute Kairat – Club Brugge 1-4: 11 minute

La Kairat, Stanojev a fost coechipier cu Ofri Arad, fotbalist care a semnat în această iarnă cu FCSB. Cei doi au jucat împreună în 38 de partide.

700.000 de euro este cota de piață a lui Jug Stanojev, conform transfermarkt.com

El a mai evoluat la FK TSC Backa Topola, Spartak Subotica și Graficar Belgrad.

În prima ligă din Serbia a adunat 95 de meciuri, în care a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Stanojev joacă în mod obișnuit ca mijlocaș dreapta, dar poate fi utilizat și ca mijlocaș stânga sau fundaș dreapta.

Ce urmează pentru U Cluj în Superliga

Formația lui Cristiano Bergodi ocupă locul 7 în clasament, cu 36 de puncte după 23 de meciuri.

„Șepcile roșii” vor juca împotriva lui Rapid pe 31 ianuarie, de la ora 20:00.

În schimb, Kairat Almaty o va întâlni miercuri, de la ora 22:00, pe Arsenal în ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.

Formația din Kazahstan este deja eliminată, ocupând ultimul loc în grupă, cu un singur punct.

