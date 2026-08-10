„Sunt foarte supărat” Cicâldău și Rus, după eșecul Craiovei: „Nu căutăm scuze”

U Craiova - FC Argeș 0-1. Alexandru Cicâldău (29 de ani) și Adrian Rus (30 de ani) au vorbit după eșecul surprinzător al oltenilor.

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Campioana României traversează o perioadă dificilă, iar înfrângerea de duminică seara vine într-un moment nepotrivit, chiar înaintea returului decisiv cu KuPS, din Europa League.

Alexandru Cicâldău: „Prea multe lucruri nu sunt de spus”

Autor a mai multor ocazii în acest meci, Cicâldău a apărut la interviu dezamăgit după încă un eșec al echipei sale.

„Prea multe lucruri nu sunt de spus. Am pierdut, după un joc în care am avut foarte multe ocazii. Nu știu dacă am mai avut vreun meci cu atâtea ocazii. Și eu, din poziția mea, am avut două-trei situații clare de gol. Per total, rămâne înfrângerea, chiar dacă am avut atâtea ocazii.

De când am început sezonul, am avut ba bară, ba milimetric pe lângă poartă. Sunt foarte supărat că am pierdut.

Trebuie să ne odihnim cât putem, pentru că ne așteaptă un meci greu. Nu cred că e oboseală, doar că nu am fost inspirați, nu am avut nici șansă. Sunt și astfel de meciuri”, a declarat Cicâldău, la Digi Sport.

Întrebat despre un posibil penalty pe care oltenii l-ar fi putut primi pe finalul meciului, Cicâldău a spus:

„Nu comentez arbitrajul. După ce am ieșit, m-am gândit la tot meciul, nu știu ce a fost, ce decizii de arbitraj, n-am nicio idee”.

FOTO. Penalty-ul cerut de Al Hamlawi în finalul jocului

Adrian Rus: „Când joci pentru Craiova, nu cred că există oboseală”

Rus a fost cel care a gafat la unicul gol al piteștenilor, însă încearcă să fie pozitiv în privința meciurilor care vor urma.

„Suntem dezamăgiți de rezultat, însă sunt mândru de colegii mei, pentru că am încercat să revenim în joc, să egalăm, însă nu am reușit. Câteodată așa este fotbalul, ataci, ataci și nu reușești să dai gol.

Trebuie să fim pozitivi și să mergem mai departe, pentru că e un campionat lung.

Nu am fost mai atenți pe faza defensivă, probabil. Trebuie să fim mai atenți și să fim mai focusați data viitoare.

Nu vreau să caut scuze, într-adevăr sunt multe meciuri, dar oboseala nu. Suntem mulți în lotul echipei. Fiecare trebuie să dea totul și când joci pentru Universitatea Craiova nu cred că există oboseală”, a spus Rus.

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