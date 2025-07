„Vom trece la autobază” Bogdan Andone a răbufnit la adresa unui jucător după înfrângerea de la Craiova: „Nu mă interesează giumbuşlucurile lui!”

U CRAIOVA - FC ARGEȘ 3-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul oaspeților, a răbufnit, după a doua înfrângere a echipei sale în Liga 1.

Bogdan Andone s-a aflat la primul meci pe banca tehnică a celor de la FC Argeș în Liga 1, după ce etapa trecută, la înfrângerea cu Rapid, a fost suspendat.

U CRAIOVA - FC ARGEȘ 3-1 . Bogdan Andone: „Vom trece la autobază”

Tehnicianul piteștenilor a dat vina pe ghinion și a dezvăluit că va apela la un alt stil de joc dacă formația sa nu va reuși să obțină puncte în următoarele partide.

„A fost cam la fel ca etapa trecută, la prima intrare în careu luăm gol. Am revenit în joc, am avut situații bune, dar din nou avem parte de ghinion, sare mingea... E greu pentru o echipă nou-promovată. Am întâlnit un adversar cu calitate, cu valoare mare. În repriza a doua nu am mai avut forța să ne ridicăm la nivelul la care trebuie.

Trebuie să fac o analiză. Dacă în următoarele două-trei meciuri nu vom reuși să scoatem puncte cu acest stil de joc, vom trece la autobază.

Jucăm cu nouă oameni în careu și pe contraatac. Ar fi trebuit să scoatem mai mult de la aceste meciuri. Nu mă bucur că am jucat bine și am pierdut. La Botoșani am scos punctele necesare ca să salvez echipa”, a declarat Bogdan Andone la Digi Sport.

Se pare că am repetate greșelile din meciul trecut. Am avut o interptetare bună a jocului. Cred că au călcat de două ori în careului portarului și au marcat tot de atâtea ori. Am reușit să revenim, să marcăm, dar am luat și golul doi. Trebuie să acumulăm puncte și să fim cât mai sus. Dorinel Oancea, fundaș dreapta FC Argeș

Bogdan Andone: „Nu mă interesează giumbuşlucurile lui!”

Tehnicianul piteștenilor l-a taxat și pe Caio Ferreira (24 de ani), unul dintre fotbaliștii evidențiați de specialiști la debutul său pentru alb-violeți.

„Va trebui să înțeleagă, să joace și pentru echipă, nu pentru el. Pentru că avem nevoie de eficiență, avem nevoie de goluri, avem nevoie de puncte.

Și, sincer, nu mă interesează giumbuşlucurile lui, mă interesează să dea o pasă când e nevoie, să vină cu o finalizare cu gol când e nevoie, sau cu un assist când e nevoie. Și mai puțin driblingurile lui ineficiente”, a concluzionat Andone.

În urma unui nou eșec, FC Argeș este ultima, cu zero puncte. Pentru piteșteni urmează un nou meci de foc, în deplasare, cu CFR Cluj, programat duminică, 27 iulie, cu începere de la ora 18:30.

