Rotaru, fericit Finanțatorul de la Universitatea Craiova, ironii la adresa lui Șumudică, după calificarea în Conference League: „Atunci am știut”

Mihai Rotaru exultă după calificarea formației sale în Conference League. Patronul a oferit o primă reacție și l-a ironizat pe Marius Șumudică.

Rotaru a avut numai cuvinte de laude la adresa fotbaliștilor formației antrenate de Mirel Rădoi.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Mihai Rotaru: „Atunci am știut”

„A fost o seară minunată, pe care ne-o doream de mult. Ați văzut ce înseamnă Bănia! Mă bucur că am controlat jocul, avem forță, avem putere, suntem buni.

Ca să fac o glumă, singura dată când am fost convins că ne calificăm a fost când Șumudică a spus contrariul, deoarece el mereu le dă invers.

Am trecut prin toate stările posibile vă uitați în DEX și vedeți ce sentimente găsiți. Ne bucurăm că Mirel este aici și știm cât de mult iubește Craiova”, a declarat Mihai Rotaru la Prima Sport

Mihai Rotaru: „Ne dorim primăvara europeană”

Totodată, patronul a anunțat un obiectiv îndrăzneț pentru olteni: accederea în primăvara europeană.

„Le-am spus băieților că nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Ne dorim primăvara europeană.

Habar nu am ce adversare vom avea. Lorena Balaci ne va reprezenta la tragerea la sorți ea a plecat acolo, nimeni altcineva nu ar fi vrut să piardă seara aceasta.

Am adus Europa la Craiova și asta înseamnă enorm. În privința banilor, nu știu dacă va veni prima. Există o miză financiară, dar vom vedea”, a adăugat Mihai Rotaru pentru sursa citată.

Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni

Craiova își va afla vineri adversarii. Spre deosebire de Liga Campionilor și Europa League, în Conference există 6 urne valorice.

Echipele întâlnesc o formație din fiecare urnă, 3 meciuri acasă și 3 în deplasare. Iar faza principală se încheie în decembrie.

Coeficientul nu-i ajută pe elevii lui Mirel Rădoi, care vor intra în ultima urnă.

Programul Craiovei în Conference League

Etapa I - 2 octombrie;

Etapa II - 23 octombrie;

Etapa III - 6 noiembrie;

Etapa IV - 27 noiembrie;

Etapa V - 11 decembrie;

Etapa VI - 18 decembrie.

VIDEO. Universitatea Craiova a sărbătorit calificarea în Conference League, alături de fani

