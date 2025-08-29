Rotaru, fericit Finanțatorul de la Universitatea Craiova, ironii la adresa lui Șumudică, după calificarea în Conference League: „Atunci am știut” +21 foto
Mihai Rotaru/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Conference League

Rotaru, fericit Finanțatorul de la Universitatea Craiova, ironii la adresa lui Șumudică, după calificarea în Conference League: „Atunci am știut”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 00:12
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 00:16
  • U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR 3-1 (în tur, 2-1). Mihai Rotaru exultă după calificarea formației sale în Conference League.
  • Patronul a oferit o primă reacție și l-a ironizat pe Marius Șumudică.

Rotaru a avut numai cuvinte de laude la adresa fotbaliștilor formației antrenate de Mirel Rădoi.

Rădoi le-a cerut scuze  Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii:  „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram”
Citește și
Rădoi le-a cerut scuze Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii: „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram”
Citește mai mult
Rădoi le-a cerut scuze  Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii:  „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram”

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Mihai Rotaru: „Atunci am știut”

„A fost o seară minunată, pe care ne-o doream de mult. Ați văzut ce înseamnă Bănia! Mă bucur că am controlat jocul, avem forță, avem putere, suntem buni.

Ca să fac o glumă, singura dată când am fost convins că ne calificăm a fost când Șumudică a spus contrariul, deoarece el mereu le dă invers.

Am trecut prin toate stările posibile vă uitați în DEX și vedeți ce sentimente găsiți. Ne bucurăm că Mirel este aici și știm cât de mult iubește Craiova”, a declarat Mihai Rotaru la Prima Sport

Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (9).jpeg
Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (9).jpeg

Galerie foto (21 imagini)

Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Rotaru: „Ne dorim primăvara europeană”

Totodată, patronul a anunțat un obiectiv îndrăzneț pentru olteni: accederea în primăvara europeană.

„Le-am spus băieților că nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Ne dorim primăvara europeană.

Habar nu am ce adversare vom avea. Lorena Balaci ne va reprezenta la tragerea la sorți ea a plecat acolo, nimeni altcineva nu ar fi vrut să piardă seara aceasta.

Am adus Europa la Craiova și asta înseamnă enorm. În privința banilor, nu știu dacă va veni prima. Există o miză financiară, dar vom vedea”, a adăugat Mihai Rotaru pentru sursa citată.

Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni

Craiova își va afla vineri adversarii. Spre deosebire de Liga Campionilor și Europa League, în Conference există 6 urne valorice.

Echipele întâlnesc o formație din fiecare urnă, 3 meciuri acasă și 3 în deplasare. Iar faza principală se încheie în decembrie.

Coeficientul nu-i ajută pe elevii lui Mirel Rădoi, care vor intra în ultima urnă.

Programul Craiovei în Conference League

  • Etapa I - 2 octombrie;
  • Etapa II - 23 octombrie;
  • Etapa III - 6 noiembrie;
  • Etapa IV - 27 noiembrie;
  • Etapa V - 11 decembrie;
  • Etapa VI - 18 decembrie.

VIDEO. Universitatea Craiova a sărbătorit calificarea în Conference League, alături de fani

Citește și

Sacrificiile lui Baiaram Dezvăluiri după calificarea în Conference League : „Am jucat cu injecții” + Ce a declarat Nicușor Bancu
Conference League
23:34
Sacrificiile lui Baiaram Dezvăluiri după calificarea în Conference League: „Am jucat cu injecții” + Ce a declarat Nicușor Bancu
Citește mai mult
Sacrificiile lui Baiaram Dezvăluiri după calificarea în Conference League : „Am jucat cu injecții” + Ce a declarat Nicușor Bancu
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
23:08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
Universitatea Craiova istanbul basaksehir mihai rotaru conference league
Știrile zilei din sport
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Europa League
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește mai mult
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Campionate
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Citește mai mult
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Conference League
11:18
U Craiova își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Citește mai mult
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Europa League
11:08
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Citește mai mult
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Conference League
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Citește mai mult
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Conference League
00:36
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Citește mai mult
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Tenis
09:21
Jaqueline Cristian, ce victorie! VIDEO. S-a calificat în turul 3 la US Open. Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share