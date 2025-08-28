U Craiova - Bașakșehir 3-1 (2-1 în tur). Ștefan Baiaram (22 de ani) și Nicușor Bancu (32 de ani) au vorbit despre calificarea istorică a oltenilor în Conference League.

Ambii jucători au fost incerți înaintea acestei partidei, dar au fost aruncați în luptă de Mirel Rădoi, iar încrederea acestuia a fost răsplătită. Baiaram a reușit un gol, în timp ce Bancu și-a trecut în cont două pase decisive.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Ștefan Baiaram: „Am jucat cu injecții”

La finalul meciului, Baiaram a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat pentru a evolua în manșa retur din play-off-ul Conference League.

„Mă bucur din tot sufletul că am făcut oraşul mândru de noi. Ştiu ce am realizat în această seară. Cu gândul la aceste momente m-am apucat de fotbal, să câştig campionatul alături de Universitatea Craiova şi să joc în Europa. În seara asta mi-am îndeplinit una dintre dorinţe.

Am jucat cu injecţii, am avut şi un bandaj. Am încercat să vorbesc cu Mister înainte de partidă că mai mult de 45 de minute e dificil să joc. Mă bucur că nu am avut dureri mari şi am jucat mai mult.

Mă bucur că ne-a ieşit în această seară şi ne-am calificat. Îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova. Se poate, e visul meu. Apoi pot să mă gândesc şi la alte lucruri.

Mister are o filozofie foarte bună, am schimbat sistemul, ne avantajează foarte mult. Cred că în această seară vom petrece şi apoi avem deplasarea la Botoşani”, a declarat Ștefan Baiaram la Prima Sport

Nicușor Bancu: „Nu mă mai gândesc la plecare”

În urmă cu două luni, Bancu declara că este pregătit să părăsească gruparea din Bănie. După calificarea istorică în Conference League, căpitanul oltenilor și-a schimbat discursul la 180 de grade.

„Nu mă mai gândesc la plecare. Dacă era trebuia să se realizeze până acum. Mă bucur că am rămas aici, că am făcut istorie la acest club.

Mă bucur și pentru Mister că s-a întors aici și am făcut împreună această performanță”, a declarat Bancu, potrivit sursei citate anterior.

VIDEO. Universitatea Craiova a sărbătorit calificarea în Conference League, alături de fani

