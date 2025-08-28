U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR, 3-1 (în tur, 2-1). Oltenii au dat drumul la fiestă, după calificarea istorică în faza principală din Conference League.

Peste 30.000 de spectatori au susținut Universitatea Craiova din primul până în ultimul minut, iar formația lui Mirel Rădoi i-a răsplătit cu o seară magică.

Oltenii au obținut, în premieră, calificarea în faza principală a unei competiții europene, după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Imediat după fluierul de final al partidei, jucătorii celor de la Universitatea Craiova au dat drumul la petrecere. Au cântat alături de ultrașii de la Peluza Nord.

Ștefan Baiaram, autorul unui gol, a fost șef de galerie și a dat tonul scandărilor: „Forța Știința, ale / Noi pentru tine am face orice”.

Nu în ultimul rând, fotbaliștii și staff-ul Craiovei au făcut o poza de grup, alături de suporteri, pentru a imortaliza așa cum se cuvine momentul.

Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni

Craiova își va afla vineri adversarii. Spre deosebire de Liga Campionilor și Europa League, în Conference există 6 urne valorice.

Echipele întâlnesc o formație din fiecare urnă, 3 meciuri acasă și 3 în deplasare. Iar faza principală se încheie în decembrie.

Coeficientul nu-i ajută pe elevii lui Mirel Rădoi, care vor intra în ultima urnă.

Programul Craiovei în Conference League

Etapa I - 2 octombrie;

Etapa II - 23 octombrie;

Etapa III - 6 noiembrie;

Etapa IV - 27 noiembrie;

Etapa V - 11 decembrie;

Etapa VI - 18 decembrie.

