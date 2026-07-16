Universitatea Craiova își continuă parcursul în preliminariile Ligii Campionilor cu o „dublă” împotriva campioanei Bulgariei, Levski Sofia.

Partidele vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro. Posturile TV care vor difuza cele două meciuri pot fi aflate în rândurile de mai jos.

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Prima manșă este programată miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia.

Returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 29 iulie, de la aceeași oră, pe „Ion Oblemenco”.

Unde se văd la TV meciurile Universitatea Craiova - Levski Sofia

Ambele partide vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova a ajuns în turul al doilea după ce a eliminat-o pe ML Vitebsk.

Campioana României a câștigat cu 4-1 prima manșă, iar în retur s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Nicușor Bancu în prelungiri.

Levski Sofia a trecut tot cu 5-1 la general de Borac Banja Luka. După remiza din Bosnia, scor 1-1, bulgarii au câștigat returul de pe teren propriu cu 4-0.

Câștigătoarea „dublei” va merge în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Echipa eliminată își va continua parcursul european în turul al treilea preliminar din Europa League.

Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova ar putea întâlni câștigătoarea uneia dintre următoarele „duble”:

Steaua Roșie Belgrad - Larne

Dinamo Zagreb - Thun

Slovan Bratislava - Iberia 1999

Lech Poznan - Aarhus

Celje - Egnatia

Omonia Nicosia - Kairat

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