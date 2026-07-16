Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos

Alaa Bellaarouch (24 de ani) nu este încă legitimat de Dinamo, cu doar câteva zile înaintea meciului cu Petrolul, programat duminică, la Ploiești, de la 19:30.

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Portarul marocan, care a fost adus de „câini” în această vară, trebuie să obțină permisul de muncă înainte de a putea fi înregistrat oficial.

Alaa Bellaarouch nu este încă legitimat de Dinamo

Portarul marocan trebuie să obțină permisul de muncă deoarece nu este cetățean al Uniunii Europene.

La amicalul de prezentare cu Farul, 1-3, el nu a evoluat pentru că a fost răcit.

Pe pagina oficială a LPF sunt înregistrați în prezent 27 de jucători ai lui Dinamo, însă Bellaarouch nu se află printre ei.

Conducerea clubului speră ca documentele să fie obținute la timp, astfel încât Bellaarouch să poată face parte din lotul pentru partida de la Ploiești, potrivit emisiunii prosport.ro, pe YouTube.

În cazul în care procedurile nu vor fi încheiate, principalele variante în poarta „câinilor” la Ploiești rămân Devis Epassy și Alexandru Roșca.

Camerunezul este însă pe picior de plecare și, imediat ce va avea o ofertă care îi surâde, va părăsi Dinamo.

FOTO. Dinamo, antrenament pe 10 iulie

Nikita Stoinov s-a aflat într-o situație asemănătoare la începutul sezonului trecut și a lipsit în primele trei etape, perioadă în care Dinamo a suferit o înfrângere și a înregistrat două remize.

După ce problema sa a fost rezolvată, „câinii” au legat nouă meciuri fără înfrângere, până în etapa #13.

Lista trimisă de Dinamo LPF, pentru Liga 1:

Portari : Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu

: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu Fundași : Raul Opruț, Maxime Sivis, Martin Pascual, Matteo Duțu, Ștefan Opriș, Nikita Stoinov, Andrei Radu, Mihai Licsandru, David Irimia

: Raul Opruț, Maxime Sivis, Martin Pascual, Matteo Duțu, Ștefan Opriș, Nikita Stoinov, Andrei Radu, Mihai Licsandru, David Irimia Mijlocași : Cătălin Cîrjan, Andrei Mărginean, Dragoș Irimia, Cristian Mihai, Mihnea Toader

: Cătălin Cîrjan, Andrei Mărginean, Dragoș Irimia, Cristian Mihai, Mihnea Toader Atacanți: Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Vadym Kyrychenko, Oliver Hintsa, Ianis Tarbă, Adrian Mazilu, Alberto Soro, George Pușcaș, Daniel Armstrong, Alexandru Pop.

În această perioadă, Dinamo încearcă să se despartă de jucătorii care nu intră în planurile lui Nuno Campos.

Clubul negociază rezilierea contractelor lui Răzvan Pașcalău, Raul Rotund și Adrian Caragea, după ce luni a anunțat oficial plecările lui Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu.

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