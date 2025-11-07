Radu Naum Craiova, ce frumusețe, ce risipă! 
Opinii

Radu Naum Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 12:26
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 12:26
  • Din fericire, proverbele nu funcționează mereu în fotbal.

Câteodată ratările nu se răzbună. Fotbalul are partea asta parșivă de a îl pedepsi pe cel meritoriu. Poți juca bine un meci, mai bine ca adversarul, și să nu bați, ceea ce, exceptând accidentele, nu se prea întâmplă în alte sporturi.

Cică de-aia e fotbalul frumos. Nu, de-aia e ofticos. Că te oftică. Nu e normal, nu e moral. Dar, să nu fim ipocriți, de multe ori astfel de deznodăminte aberante ne-au servit de minune.

De exemplu, la acel 2-2 din Elveția în preliminariile Euro. Ce ne-am mai bucurat! Logic, însă, era să se întâmple cum s-a întâmplat la Viena. Cel mai bun să câștige. Atunci a fost Elveția. Acum a fost Craiova. Din fericire pentru ea, proverbul nu a funcționat.

Craiova a jucat entuziasmant, dar și-a bătut joc de ocazii cum își bate joc un îmbogățit peste noapte de bani.

Dacă te uiți la statistică, te iei cu mâinile de cap.

  • 17 șuturi, 8 pe poartă, adică de opt ori mai mult ca Rapid,
  • 7 ocazii salvate de Gartner, care pe Sofascore și Flashscore a primit a doua cea mai mare notă a meciului după Romanchuk, autorul unicului gol.

Această formulă, „unicul gol”, doare. Pentru că nu a fost logic să fie doar un gol. Craiova trebuia să dea, ponderând cu rata normală de ratări, trei. Cu o eficiență foarte bună, patru. S-ar putea să plângă după ele.

Nsimba a fost notat aproape de corijență pentru că a risipit atâtea și atâtea momente care ar fi eliberat partida de stres.

Faptul că finalul a fost cu emoții e enervant. Pentru că se putea, da, ca „ratările să se răzbune”. Pe sârma subțire pe care se plimbă fotbalul românesc și în contextul nevrozelor Craiovei, ar fi fost caz de depresie.

Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă ieșea prost? Ce ar fi spus Mirel, cum ar fi fost atmosfera, ce ar mai fi apărut, ce scântei, ce electricitate? Cum ar fi fost tratată eliminarea lui?

E o încordare nefirească pentru o echipă care se comportă bine spre foarte bine în acest sezon și care are ea de la ea așteptări enorme.

Numai că lipsa ei de experiență europeană nu poate fi compensată cu pasaje din marea biblie a tacticilor fotbalului, așa cum un pilot fără ore multe de zbor nu poate salva un avion doar cercetând manualele.

Craiova vrea să crească precum Făt-Frumos, pentru că acolo se vântură multe povești și pentru că atâția ani a construit în sistemul meșterului Manole. Dar nu poate fi totul rezolvat peste noapte.

Mirel pare că joacă fiecare meci ca și cum ar fi ultimul. Nu am greșit spunând că joacă. El încă joacă într-un fel, nu s-a desprins de fotbalist deși ca antrenor supra-analizează tot și pe toți. Sigur că o astfel de dedicație stă la baza reușitelor de până acum.

Rădoi e dintre aceia care zguduie un sport și nu-l lasă să adoarmă. Dar cine e el, sau câți sunt el, între cel care le cere fair-play extrem propriilor jucători și cel care se răstește la un adversar căzut?

Craiova merită nu doar un prezent ci și un viitor fără căderile din trecut. Supra-tensiunea permanentă dă risc de explozie.

Frumusețea din meciul de joi e că incapacitatea ratărilor de a se răzbuna nu a fost întâmplătoare.

Craiova nu a făcut greșeala altor echipe fără mare ștaif internațional. Craiova nu s-a retras. A continuat să joace, nu a devenit cinică, nu s-a baricadat, ci a hărțuit permanent adversara de unde au și rezultat, pe final, mai multe faze de poartă pentru Universitatea decât pentru Rapid, care avea mai mare nevoie de gol.

Fluierul din urmă a găsit echipa românească în atac și nu sufocată în propriul careu, respingând mingi la disperare. Asta dă dimensiune unei formații și unui colectiv, o dimensiune de care avem nevoie, aceea a unui fotbal jucat, nu păcălit.

Ratările nu s-au răzbunat, până la urmă, și pentru că jucătorii lui Rădoi nu au permis acest lucru. Și dacă s-ar fi întâmplat altfel puteau măcar să spună că au căzut luptând, nu ascunzându-se.

Tipii ăștia n-au plecat capul ca să nu-l taie sabia. Uite un alt proverb care merită distrus.

Universitatea Craiova Rapid Viena europa conference league
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share