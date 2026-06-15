CFR are antrenor Clujenii l-au prezentat pe Antonio Folha  chiar în ziua reuniunii echipei

Portughezul Antonio Folha (55 de ani) este noul antrenor al celor de la CFR Cluj.

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La finalul sezonului recent încheiat, CFR Cluj a rămas fără antrenor, după ce Daniel Pancu a semnat cu Rapid.

Conducerea clubului a găsit rapid un nou înlocuitor, numele acestuia fiind dezvăluit în urmă cu aproximativ o săptămână de finanțatorul Ioan Varga.

Antonio Folha este noul antrenor de la CFR Cluj

„Bem-vindo, Antonio Folha!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor!

În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena.

Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a «dragonilor» în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei.

Pe această cale, îi urăm un călduros «Bun venit» în familia CFR și mult succes alături de noi!”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

Jucătorii CFR-ul s-au reunit astăzi și se vor antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zreče, Slovenia, până pe 10 iulie.

Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:

NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie

Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie

FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie

Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

Cine este Antonio Folha

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Porto, Gil Vicente, Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel, Folha și-a început cariera de antrenor tot în același an, la Penafiel, ca secund.

După doi ani, acesta a plecat pentru a antrena în academia celor de la Porto, acolo unde a stat până în 2013, când a fost avansat ca secund la echipa a doua a „dragonilor”. A urmat o perioadă de câteva luni ca secund la prima echipă, după care s-a întors la grupele de juniori pentru încă doi ani.

Prima experiență ca antrenor principal a venit în 2016, când a preluat echipa a doua a lui FC Porto. În 2018 a plecat la Portimonense, acolo unde a stat pe bancă în 58 de partide, până în 2020.

Ulterior, după un an de pauză, s-a întors „acasă”, la echipa a doua a FC Porto, echipă pe care a antrenat-o până în iunie 2024. Din acel moment, Folha nu a mai lucrat la niciun club.

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