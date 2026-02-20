„Bă piticule!” Marius Avram, măsurat la perete: „M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri” + Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații

Marius Avram (46 de ani) a vorbit, în episodul 13 din „Lumini și Umbre”, despre bullyingul la care a fost supus din cauza înălțimii, dar și despre clipele dificile prin care arbitrii trec atunci când comit greșeli într-un meci.

Retras în 2020, fostul arbitru mărturisește că șicanările trăite de-a lungul carierei de 27 de ani nu l-au apăsat, însă a adunat nopți nedormite din cauza erorilor de arbitraj comise.

Marius Avram, măsurat la perete: „ M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri”

Întrebat dacă a suferit din cauza bullyingului pentru că a fost un arbitru atipic, mai scund, Avram a spus:

„Nu, n-am suferit deloc. A fost, de fapt, o ambiție a mea să demonstrez că se poate. Aveam foarte mulți care îmi scriau «Bă piticule!». Asta e, o luam ca atare.

Au apărut poveștile care au fost, evident (n.r. - că și-a fi falsificat documentele pentru a respecta limita de înălțime)… Lucrul cel mai ușor pe care poți să îl demonstrezi este că un om are sau nu are înălțimea, pentru că n-ai cum să-ți o falsifici, da? N-ai cum să zici că mi-am falsificat o hârtie. Te ia mâine și te măsoară, cum de altfel s-a și întâmplat. Mă măsurau prin birouri, pe acolo. Mă rog…

Pe moment nu m-am simțit bine. Ulterior, mi-am dat seama zic «OK, cu ocazia asta am demonstrat că nu e niciun fel de problemă».

Apropo de răutățile de care vorbeam mai devreme și de invidii, se scriau scrisori anonime în care spuneau că eu n-am înălțimea care e scrisă în fișa medicală. Oamenii mă chemau la federație și mă măsurau, vedeau că aia e, că n-aveam cum să o falsific. Se uitau, «Bă, nu te ridici pe vârfuri», stăteau și mă măsurau și asta era înălțimea. Într-adevăr, la limită, dar pentru mine a fost o ambiție.

Îmi știam acest dezavantaj, eram conștient de el și încercam să compensez prin altceva. Compensam prin limbajul corpului, prin felul în care vorbeam cu jucătorii… Să știi, cu jucătorii n-am avut niciodată problema asta”.

Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații. Marius Avram „Nu dormeam nopți la rând”

Marius Avram a explicat cum se recuperează mental un arbitru după ce face o greșeală majoră:

„La început, suferi mai mult. Sunt zile întregi în care nu poți să dormi. Adică nu dormi.

Noaptea, după meci, oricum n-o dormi, în general, indiferent dacă ți-a ieșit bine sau rău. Nu puteam să dorm niciodată, dar mai ales când greșeam, erau zile întregi la rând în care nu puteam să dorm.

Ai un sentiment de rușine, un pic. «Cum naiba am putut să iau decizia asta? De ce n-am văzut?». Și ai așa o frământare interioară în zilele următoare.

Apoi, evident că ți-ai dori ca nimeni să nu vorbească despre asta și să te liniștești tu singur. Dar se întâmplă exact opusul! Toată lumea vorbește numai despre asta. Colegii îți dau mesaje, te cheamă la comisia, observatorul te sună și a doua zi și mai discuți odată.

La mine, cu atât mai mult, că era și familia care urmărea și era în domeniu și atunci discuții suplimentare despre faza respectivă... Nu e plăcut. Este neplăcut.

Imaginează-ți, nu știu, te duci la locul de muncă, tu sau oricine, orice om se duce la locul de muncă. Și noi îl urmărim cu camera și înainte să ajungă la birou spunem că este slab, e cel mai slab angajat și toată lumea vede la televizor. Pentru că asta se întâmplă.

După care ajunge acolo, mai greșești, că toți greșim la locul de muncă, după care noi a doua zi vorbim numai despre cât de slab a fost, cât a greșit, cât de slăbuț e. Nu mai are ce căuta, să-l dăm afară de la muncă, să fie eliminat complet.

Editoriale în presă, președinți care urlă cât de slab ai fost tu în momentul în care te-ai dus la muncă… pentru că să știi că e o muncă, adică e o muncă pentru care ești plătit, te duci acolo să prestezi un serviciu. Nu cred că s-ar simți nimeni bine.

Asta e pachetul, vine cu de toate. Și suferi, suferi. Greșești, pentru că n-ai cum altfel, este inevitabil. E o meserie în care greșești permanent. Înveți și te întărești”.

Despre ce a vorbit Marius Avram în episodul 13 al seriei „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport