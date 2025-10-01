Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu
Publicat: 01.10.2025, ora 17:44
Actualizat: 01.10.2025, ora 17:49
  • Deocamdată, îl ajută Justiția Română care este în grevă. Dar protectorul Generației Sevilia ‘86 ar trebui să găsească sprijin material necondiționat de la cei al căror idol este și astăzi 

Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul dictatorial care a condus România din 1965 până în decembrie 1989.

Pasionații de fotbal știu că Valentin Ceaușescu a fost protectorul Stelei ‘86, care cucerea Cupa Campionilor la Sevilla. Era o poziție pe care i-o conferea calitatea de membru al familiei Ceaușescu, nu aceea de fizician la Măgurele.

Componenții acelei mari echipe sunt convinși și acum că fără Valentin performanța lor nu ar fi fost posibilă. Timpul nu doar că le-a atenuat sentimentul de recunoștință, ci l-a transformat în idolatrie.

Statul dat în judecată de Ceaușescu

Valentin Ceaușescu are 77 de ani și este grav bolnav. Așa cum, fatalmente, sunt foarte mulți vârstnici din România.

În articolul publicat de Mediafax nu se vorbește explicit despre boală, dar precizarea că radioterapia nu mai dă rezultate ne face să înțelegem că pacientul suferă de recidiva unei afecțiuni oncologice.

Luptând pentru viață, ceea ce este normal, Valentin Ceaușescu a apelat la un tratament alternativ, scump, care nu este decontat de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate.

Așa este legea, aceste scheme de tratament nu sunt decontate indiferent de cazul particular al unui pacient sau al altuia.

În urma refuzurilor primite de la Ministerul Sănătății, de la CNAS și de la Agenția Medicamentului, Valentin a decis să dea în judecată cele 3 instituții pentru că nu îi asigură accesul la tratament.

Condamnare la moarte?!

Primul termen de judecată pe fond al cazului a fost suspendat din cauza grevei judecătorilor. Paradoxal, tocmai această amânare este în beneficiul bolnavului, fiindcă din iunie 2025 instanța a admis cererea de ordonanță președințială și a obligat autoritățile să îi acorde gratuit tratamentul, în regim de compensare 100%, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Cazul este însă foarte interesant, pentru că va constitui drept precedent în situații similare, când reclamantul nu va mai fi o persoană cu notorietate fiului Ceaușeștilor. Sau așa ar trebui, nu?

Când se va judeca speța, vom afla dacă instanța va da curs versiunii avocaților, care pretind că Statul Român neasigurându-i tratament gratuit clientului lor îl condamnă la moarte. Pare scenariu de film, nu ceva care se întâmplă aievea la un tribunal.

O situație stranie

Faptele spun că deocamdată Statul Român îi asigură tratament gratuit de ultimă generație unui pacient care în mod normal nu ar trebui să beneficieze de această înlesnire.

Legea e clară, deși în instanță poți contesta aproape orice. Nu toate tratamentele și procedurile chirurgicale sunt decontate de stat. Nici la noi, nici în alte țări cu sistem medical mult mai bine pus la punct.

Așa cum majoritatea covârșitoare a pacienților din România cu afecțiuni grave, oncologice nu beneficiază de scheme de tratament 100% compensate, nici Valentin Ceaușescu nu ar trebui să se prevaleze de un asemenea drept.

Straniu, cel care dă Statul Român în judecată, acuzându-l de practici inumane, este fiul cuplului care conducea acel Stat Român care își ținea cetățenii în frig și foame și pedepsind cu pușcăria femeile care apelau la avort. Nu mai discutăm ce pățeau la Securitate cei care își revendicau dreptul de a vorbi și de a gândi liber.

O propunere umanitară

Asta era lumea în care personaje ca Valentin sau frățiorul Nicu s-au construit ca binefăcători. Sigur, nu ei au pus pe roate sistemul condus de părinții lor, dar au profitat de el.

Care cu facultatea pe la Londra cu idile cu domnișoare de os regal, care secretar pe la Sibiu, oprind tirurile cu salam pentru locuitorii urbei. Care protector al Stelei, care al Sportului Studențesc.

Gino Iorgulescu (cel care într-un interviu pentru iAM Sport a lansat legenda de haiducie comunistă cu salamurile de Sibiu) suspină și azi după Nicușor care îi făcea toate capriciile, după cum Tudorel Stoica, Victor Pițurcă sau Ladislau Boloni îl au ca idol și acum pe Valentin.

Am obosit să comentez această maladivă penitență, dar în cazul de față îndrăznesc să vin cu o propunere. Una care a veni în sprijinul binefăcătorului lor.

În cazul totuși improbabil că Statul Român nu va asigura tratamentul gratuit pentru pacientul Valentin Ceaușescu, să preia ei sarcina de a suporta plata injecțiilor salvatoare. Sunt printre dânșii oameni cu dare de mână, care au și astăzi convingerea că traiectoria succesului lor în viață nu ar fi fost posibilă fără Valentin.

