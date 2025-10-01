Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat

Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.

În încercarea de a primi ajutor, Valentin Ceaușescu s-a adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și Agenției Naționale a Medicamentului, însă a întâmpinat refuzuri.

Primul termen de judecată pe fond în procesul intentat de Valentin Ceaușescu împotriva Ministerului Sănătății, CNAS și Agenției Naționale a Medicamentului, desfășurat pe 1 octombrie 2025 la Curtea de Apel București, a fost suspendat ca urmare a grevei judecătorilor.

Deși procesul pe fond nu a început încă, situația medicală a fiului fostului dictator este asigurată. Încă din 17 iunie 2025, instanța a admis cererea de ordonanță președințială și a obligat autoritățile să îi acorde gratuit tratamentul, în regim de compensare 100%, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Hotărârea este executorie, astfel că Valentin Ceaușescu beneficiază de medicația vitală, în ciuda amânării procesului principal.

C.N.A.S. a justificat decizia prin faptul că tratamentul nu se află pe lista medicamentelor compensate și că acesta este încă în fază de studii clinice, nefiind considerat sigur pentru pacient.

Fostul protector al Stelei din anii 1980 s-a adresat instanței. În urma demersurilor legale, Curtea de Apel București a admis pe 17 iunie 2025 cererea de ordonanță președințială prin care îi permite lui Valentin Ceaușescu să primească tratamentul solicitat, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Primul termen de judecată a fost fixat pentru data de 1 octombrie 2025, la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Potrivit motivării Curții din 17 iunie 2025, studiate de GOLAZO.ro, tratamentul necesar este foarte scump, o singură injecție costă 7.587 lei, iar avocatul lui Valentin Ceaușescu a precizat că „faptul că nu este decontat de stat constituie factori care pun în pericol viaţa reclamantului, întrucât aceasta nu îşi poate asigura tratamentul de care are nevoie din surse proprii”.

Conform motivării Curții, problemele medicale au fost constatate în octombrie-noiembrie 2024, după internarea la Spitalul de Urgență al Serviciului Român de Informații „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde anterior primiseră îngrijiri și alte personalități, printre care fostul președinte al României, Ion Iliescu.

Judecătorii menționează că „luând în considerare istoricul medical al pacientului, Comisia medicală multidisciplinară a decis în data de 27 ianuarie 2025 că nu este posibilă efectuarea radio-chimioterapiei și a considerat oportună inițierea terapiei cu un anume medicament, având în vedere tratamentul anterior și diagnosticul pus reclamantului”.

Reporterii GOLAZO.ro au încercat să vorbească despre situația delicată prin care trece Valentin Ceaușescu cu unele legende ale Stelei, dar foștii jucători ai câștigătoarei CCE din 1986 au ales să-l protejeze, fără să știe că informațiile au fost făcute deja publice de justiția română.

Unul dintre apropiații lui Valentin Ceaușescu a declarat pentru Mediafax că „ar trebui ca statul român să aibă indulgență față de suferința lui Valentin, ca, de altfel, față de suferința oricărei alte persoane și să-i asigure dreptul constituțional la sănătate.

E inuman ce se întâmplă acum cu legislația din România, care nu asigură sprijin celor bolnavi”.

În motivarea hotărârii din 17 iunie 2025, instanța a subliniat importanța respectării drepturilor constituționale ale pacientului, arătând că refuzul accesului la tratament ar fi echivalent cu o condamnare la moarte.

Judecătorii au făcut trimitere expresă la prevederile constituționale, reținând că „art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat (…)” și, totodată, că „potrivit art. 22 din Constituţie, (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (…), (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”.

