Crețu speră la titlu  FCSB e pe 11 , dar veteranul rămâne optimist: „Greu de digerat, dar vom reveni” + surprins de transferul lui Zouma
Valentin Crețu: Foto: Captură/eAD
Crețu speră la titlu FCSB e pe 11, dar veteranul rămâne optimist: „Greu de digerat, dar vom reveni” + surprins de transferul lui Zouma

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 19:23
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 23:45
  • Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, crede că FCSB are capacitatea de a depăși perioada foarte slabă din Liga 1.
  • Acesta a vorbit și despre transferul surprinzător al lui Kurt Zouma (30 de ani) la rivala CFR Cluj.

FCSB se află abia pe locul 11 în Liga 1 și a adunat abia 3 victorii după 12 etape.

Vali Crețu, despre perioada dificilă de la FCSB: „E foarte greu de digerat”

Chiar și așa, Crețu crede că formația sa va reveni în lupta pentru un al treilea titlu consecutiv.

E foarte greu de digerat situația pentru că e presiune mereu și s-a întâmplat ca defensiva să nu fie la capacitate maximă. Mereu am spus că echipa e puternică când apărarea e puternică.

Colegii prind curaj, prind încredere când au ocazii și eu zic că o să revenim ușor, ușor și în partea defensivă, acolo unde am avut probleme”, a declarat Valentin Crețu pentru eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Întrebat dacă FCSB va avea un sezon european la fel ca cel de anul trecut, Vali Crețu a mai spus:

„Din punctul meu de vedere, da. Sunt un tip optimist. Sunt de aproape 7 ani la echipă, pe băieți îi cunosc și știu cât am muncit și câte sacrificii am făcut împreună și la bine, și la greu.

Grupul nostru nu ni-l doboară nimeni. Cu siguranță ne vom reveni și vom arăta foarte bine în Europa”, a adăugat fundașul dreapta.

După cele două victorii din etapele 11 și 12, FCSB a urcat pe locul 11 în clasament și are 13 puncte acumulate.

Următorul meci al celor de la FCSB va fi cu Metaloglobus sâmbătă, 18 octombrie, în cadrul etapei 13 din Liga 1.

Vali Crețu, despre transferul lui Zouma la CFR: „M-a surprins”

Vali Crețu nu-și poate da seama cum CFR Cluj a reușit să transfere un jucător ca Zouma, care a câștigat Liga Campionilor și a jucat la echipe foarte bune din Anglia.

Pe mine m-a surprins, nu știu cum au putut să-l transfere. Să aduci un jucător cu așa CV în România, e ceva impresionant. A câștigat Champions League, a jucat la echipe bune din Anglia.

Mie îmi plăcea de el când mă uitam la campionatul Angliei. Faptul că a ajuns în România, eu cred că e ceva incredibil”, a spus jucătorul celor de la FCSB.

Kurt Zouma a fost adus de echipa antrenată de Andrea Mandorlini la începutul lunii septembrie. Acesta a venit în Gruia din postura de jucător liber de contract.

De-a lungul carierei, Zouma a adunat un total de 425 de meciuri oficiale la echipele de club pentru care a evoluat, în care a reușit să marcheze 24 de goluri.

Zouma a câștigat în 2021 Liga Campionilor cu Chelsea, echipă cu care a mai câștigat de două ori Premier League, Supercupa Europei și Cupa Angliei.

8 milioane de euro
valorează Kurt Zouma, potrivit Transfermarkt

