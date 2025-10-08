„Se crede fenomen, dar nu știe fotbal”  Cassano face praf o vedetă de la AC Milan: „Nu marchează, nu pasează, nu știe nimic. Eu eram deja la Real Madrid!”
Rafael Leao și Antonio Cassano. Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

„Se crede fenomen, dar nu știe fotbal” Cassano face praf o vedetă de la AC Milan: „Nu marchează, nu pasează, nu știe nimic. Eu eram deja la Real Madrid!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 18:15
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 18:15
  • Antonio Cassano (43 de ani), fost jucător la Real Madrid, este de părere că Rafael Leao (26 de ani) este mult prea apreciat, iar nivelul său ar fi de fapt unul foarte slab.

Jucătorul lui AC Milan trece printr-o perioadă slabă și din cauza accidentării suferite în luna august, care l-a ținut departe de teren aproximativ o lună.

Cupa României, reprogramată Meciurile din etapa #3 au fost mutate din cauza programului Universității Craiova în Conference League
Citește și
Cupa României, reprogramată Meciurile din etapa #3 au fost mutate din cauza programului Universității Craiova în Conference League
Citește mai mult
Cupa României, reprogramată Meciurile din etapa #3 au fost mutate din cauza programului Universității Craiova în Conference League

Antonio Cassano, critici dure pentru Rafael Leao

Fostul internațional italian consideră că Rafael Leao nu se ridică la nivelul laudelor pe care primește.

„Leao nu știe să joace cu spatele la poartă, nu știe să protejeze mingea. Nu știe fotbal, nu știe să șuteze nici cu piciorul drept, nici cu stângul. Are doar viteză.

Este eficient doar când aruncă mingea înainte. Ce mă deranjează cu adevărat este că se crede un fenomen. Dar nu este vina lui, ci a Milanului, care îi plătește 8 milioane de euro”, a declarat Antonio Cassano, potrivit as.com.

71 de goluri
a marcat Leao în 263 de meciuri oficiale pentru Milan

Italianul nu s-a oprit aici și s-a comparat cu atacantul portughez.

„În fiecare an, la începutul sezonului, Leao acordă același interviu în care spune că acesta va fi anul lui și că se va descurca bine cu noul antrenor. A făcut-o cu Fonseca, cu Conceicao și acum cu Allegri.

La 26 de ani, eu semnasem deja cu Real Madrid. Nu marchează goluri și nu oferă pase decisive, dar, mai ales, nu știe să șuteze”, a concluzionat Cassano.

Rafael Leao are un început de sezon dezamăgitor, mai ales din cauza accidentării suferite în luna august.

Atacantul portughez a evoluat în 3 din cele 8 meciuri ale lui AC Milan de până acum și a bifat doar 65 de minute în total.

70 de milioane de euro
valorează Rafael Leao, conform Transfermarkt

Și Cassano a dezamăgit

Cassano a fost unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai Italiei. A impresionat cu evoluțiile sale la Roma, între 2001 și 2006, care l-au propulsat la Real Madrid. A rezistat însă doar 2 ani pe „Bernabeu”, unde a marcat doar 4 goluri în 29 de meciuri.

S-a întors în Italia, la Sampdoria, unde și-a recăpătat din strălucire, iar la finalul lui 2010 ajungea la AC Milan. Doi ani mai târziu se transfera la rivala Inter și făcea partea din lotul Italiei care ajunge până în finala Euro 2012.

Au mai urmat două sezoane la Parma și unul la Sampdoria, însă Cassano nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor din tinerețe, fiind tras în jos de viața extrasportivă și de lipsa de disciplină.

Citește și

„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic
Nationala
16:19
„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic
Citește mai mult
„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic
„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură
Tenis
15:47
„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură
Citește mai mult
„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
serie a ac milan Antonio Cassano rafael leao
Știrile zilei din sport
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09:00
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
08.10
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Citește mai mult
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Diverse
08.10
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Citește mai mult
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Diverse
10:34
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi
Citește mai mult
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Top stiri din sport
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Alte sporturi
11:16
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Citește mai mult
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share