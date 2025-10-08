„Se crede fenomen, dar nu știe fotbal”  Cassano face praf o vedetă de la AC Milan: „Nu marchează, nu pasează, nu știe nimic. Eu eram deja la Real Madrid!”

Antonio Cassano (43 de ani), fost jucător la Real Madrid, este de părere că Rafael Leao (26 de ani) este mult prea apreciat, iar nivelul său ar fi de fapt unul foarte slab.

Jucătorul lui AC Milan trece printr-o perioadă slabă și din cauza accidentării suferite în luna august, care l-a ținut departe de teren aproximativ o lună.

Antonio Cassano, critici dure pentru Rafael Leao

Fostul internațional italian consideră că Rafael Leao nu se ridică la nivelul laudelor pe care primește.

„Leao nu știe să joace cu spatele la poartă, nu știe să protejeze mingea. Nu știe fotbal, nu știe să șuteze nici cu piciorul drept, nici cu stângul. Are doar viteză.

Este eficient doar când aruncă mingea înainte. Ce mă deranjează cu adevărat este că se crede un fenomen. Dar nu este vina lui, ci a Milanului, care îi plătește 8 milioane de euro”, a declarat Antonio Cassano, potrivit as.com.

71 de goluri a marcat Leao în 263 de meciuri oficiale pentru Milan

Italianul nu s-a oprit aici și s-a comparat cu atacantul portughez.

„În fiecare an, la începutul sezonului, Leao acordă același interviu în care spune că acesta va fi anul lui și că se va descurca bine cu noul antrenor. A făcut-o cu Fonseca, cu Conceicao și acum cu Allegri.

La 26 de ani, eu semnasem deja cu Real Madrid. Nu marchează goluri și nu oferă pase decisive, dar, mai ales, nu știe să șuteze”, a concluzionat Cassano.

Rafael Leao are un început de sezon dezamăgitor, mai ales din cauza accidentării suferite în luna august.

Atacantul portughez a evoluat în 3 din cele 8 meciuri ale lui AC Milan de până acum și a bifat doar 65 de minute în total.

70 de milioane de euro valorează Rafael Leao, conform Transfermarkt

Și Cassano a dezamăgit

Cassano a fost unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai Italiei. A impresionat cu evoluțiile sale la Roma, între 2001 și 2006, care l-au propulsat la Real Madrid. A rezistat însă doar 2 ani pe „Bernabeu”, unde a marcat doar 4 goluri în 29 de meciuri.

S-a întors în Italia, la Sampdoria, unde și-a recăpătat din strălucire, iar la finalul lui 2010 ajungea la AC Milan. Doi ani mai târziu se transfera la rivala Inter și făcea partea din lotul Italiei care ajunge până în finala Euro 2012.

Au mai urmat două sezoane la Parma și unul la Sampdoria, însă Cassano nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor din tinerețe, fiind tras în jos de viața extrasportivă și de lipsa de disciplină.

