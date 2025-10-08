„Scoate atâtea lături și voi îl promovați!?” Emil Grădinescu cere eliminarea de la TV a fostului patron de club: „E bătaie de joc!”
Marian Iancu și Emil Grădinescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
„Scoate atâtea lături și voi îl promovați!?” Emil Grădinescu cere eliminarea de la TV a fostului patron de club: „E bătaie de joc!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 17:44
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 18:35
  • Comentatorul TV Emil Grădinescu (66 de ani) l-a criticat pe Marian Iancu (60 de ani), fostul patron al clubului Politehnica Timișoara.
  • Grădinescu i-a criticat și pe moderatorii emisiunilor TV care aleg să stea de vorbă Iancu, deși acesta a fost condamnat în celebrul dosar RAFO.

Emil Grădinescu a evaluat mai multe figuri din fotbalul românesc în cadrul podcastului „3 Sport Cast”.

Emil Grădinescu l-a făcut praf pe Marian Iancu: „Atâtea lături scoase de acest personaj”

Comentatorul i-a acordat nota 3 lui Marian Iancu.

„Nu știu dacă nota trei să o împart între Marian Iancu și cei care îl cheamă pe Marian Iancu la diverse șuete.

Nu am pomenit așa ceva, atâtea mizerii și atâtea lături scoase de acest personaj, iar băieții care îl cheamă, știți cu cine aveți de-a face”, a declarat Grădinescu.

Nu puteți să îl promovați încontinuu pe omul ăsta, care a pus la pământ RAFO, care a lăsat nu știu câte sute sau poate mii de familii pe drumuri. E bătaie de joc la adresa meseriei Emil grădinescu

RAFO Onești a fost una dintre cele mai mari rafinării din România, implicată de-a lungul anilor într-un amplu scandal financiar și de corupție.

Cazul a vizat acuzații de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare, în urma cărora omul de afaceri Marian Iancu a fost condamnat definitiv la 12 ani de închisoare, conform adevarul.ro.

1.356 de miliarde de lei
acesta este prejudiciul adus statului de Alexandru Marian Iancu

Marian Iancu, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Dobitocule! Ce a făcut la echipa națională?”

În urmă cu câteva zile, Marian Iancu l-a jignit pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).

Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu, Mircea Lucescu, eu n-am escrocat pe nimeni.

Eu am plătit taxe și impozite statului român. 1,2 miliarde de euro. Asta am plătit eu din munca mea fără să lucrez la stat. Ei au considerat că n-am plătit încă 30 de milioane.

Ca să mă faci tu escroc și să te aștepți că eu nu răspund, ai greșit. Și de aici încolo, te voi ține numai în alarme”, a declarat Marian Iancu.

Viorel Grigoroiu, moderatorul emisiunii Digi Sport Matinal, a intervenit și a încercat să-l convingă pe Iancu să înceteze cu insultele: „A fost ceva mizerabil, vă rog frumos! Pe cuvânt, a fost mizerabil! Deja nu vă recunosc. Ați avut o ieșire… Se poate să avem un limbaj civilizat?”.

Ce a făcut el (n.r. Mircea Lucescu) la echipa națională? E foarte bun dacă-i pui două sau trei sute de milioane în brațe la o echipă de club și să-ți aducă un miliard. Asta a făcut toată viața lui. Dă-i 7-8 ani să umfle toată Europa cu jucători brazilieni și argentinieni. Eu am spus așa: din momentul în care l-au pus, nu vă mai bucurați, pentru că a fost în Turcia! I-a luat de pe locul 25 și i-a lăsat pe 31 Marian Iancu

Marian Iancu a declarat că l-ar prefera pe Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, în funcția de selecționer al echipei naționale.

E mai bun fiu-su decât el la echipa națională! E mult mai «upgradat». Eu sper ca el să vină.”

17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
