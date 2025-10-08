Tănase, salariu enorm Cât câștigă „decarul” de la FCSB » Gigi Becali: „Aici ești vedetă”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit ce salariu are Florin Tănase (30 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători de la echipa campioană.

Tănase este unul dintre cei mai experimentați jucători de la FCSB. Acesta are cel mai mare salariu de la echipa campioană, fiind urmat de Darius Olaru și Daniel Bîrligea.

Gigi Becali, despre salariul lui Florin Tănase: „Din bonusuri poate ajunge la 1 milion”

„Tănase a luat 1 milion de euro anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 de euro pe lună și din bonusuri poate ajunge la 1 milion .

Se mai alintă el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, e vrăjeală.

Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele. Unde te duci? În Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

360.000 de euro este salariul anual al lui Florin Tănase la FCSB

Florin Tănase se află la a doua aventură la FCSB. Prima dată, mijlocașul ofensiv a jucat în perioada 2016-2022. După 6 ani la echipa roș-albastră, acesta a plecat la Al-Jazira.

Tănase a revenit la campioana României în 2024 și are contractul valabil până în vara anului viitor.

Jucătorii de la FCSB, plătiți regește

Gigi Becali îi plătește foarte bine pe jucătorii echipei campioane. Din întreg lotul, nu mai puțin de 16 jucători câștigă peste 150.000 de euro pe an.

Asta înseamnă un salariu de cel puțin 12.500 de euro pe lună. Câțiva dintre jucătorii de la FCSB cu cele mai mari salarii pe an sunt:

Florin Tănase - 360.000 de euro

Darius Olaru - 300.000 de euro

Daniel Bîrligea - 300.000 de euro

Denis Alibec - 300.000 de euro

Mamadou Thiam - 300.000 de euro

Vlad Chiricheș - 240.000 de euro

Risto Radunovic - 240.000 de euro

Adrian Șut - 240.000 de euro

Florin Tănase a ajuns la 289 de meciuri pentru roș-albaștrii. Mijlocașul a înscris 95 de goluri și a oferit 47 de pase decisive.

2,5 milioane de euro valorează Florin Tănase, conform Transfermarkt

