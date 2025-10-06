Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a surprins la convocările pentru dubla din octombrie, chemându-l pentru prima dată la echipa mare pe Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de 21 de ani al celor de la FC Hermannstadt.

România va disputa un amical cu Moldova joi, 9 octombrie, urmat de meciul cu Austria, duminică, 12 octombrie, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Ambele partide se dispută pe Arena Națională.

Cine este Kevin Ciubotaru, pariul lui Mircea Lucescu pentru postul de fundaș stânga

Absențele lui Nicușor Bancu, titularul postului, suspendat, și Andrei Borza, accidentat, l-au determinat pe Lucescu să parieze pe tânărul Kevin Ciubotaru, jucător considerat o soluție de viitor pentru flancul stâng al naționalei.

Născut pe 2 februarie 2004, la Roma, Kevin Andrei Ciubotaru provine dintr-o familie de români plecată din România la începutul anilor 1990.

Tânărul tricolor a moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl său, Silviu Ciubotaru (57 de ani). Acesta este din Focșani și a jucat la Unirea Focșani și Progresul Timișoara. În prezent lucrează ca bodyguard de elită.

După o perioadă în armată, la începutul anilor '90, Silviu Ciubotaru a emigrat în Austria, unde a cerut azil politic, iar ulterior s-a stabilit în Italia. În 2010, a fondat la Roma clubul de fotbal SC Dacica, o echipă formată din români și basarabeni.

11 meciuri a jucat Kevin Ciubotaru în Liga 1. El a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc în sezonul acesta, la meciul cu Metaloglobus (2-2), disputat pe 18 iulie 2025. În septembrie a debutat la naționala U21

„Kevin este un jucător crescut de Dacica, Roma și Viena“

Familia Ciubotaru a părăsit Italia în 2013 și s-a întors în Austria, unde a continuat proiectul. Astfel, din 2014, în Viena s-a înființat gruparea SC Dacica Wien.

„Putem spune că Kevin este un jucător crescut de Dacica, Roma și Viena. Încă trebuie să mai facă un salt de calitate ca mai apoi să prindă un contract în Europa la vreo echipă mare”, a comentat tatăl fotbalistului cu prietenii de pe Facebook.

Kevin Ciubotariu a fost format în spirit milităresc și cu rădăcini dacice

Crescut alături de fratele său mai mare în spirit milităresc și cu rădăcini dacice, Kevin a fost expus de mic valorilor precum mândria națională.

Silviu Ciubotaru este un susținător al fenomenului dacic și al curentului suveranist, fiind foarte activ pe grupurile naționaliste și exprimându-și des și convingerile politice.

Comentariu postat pe Facebook de Silviu Ciubotaru în timpul ultimelor alegeri prezidențiale

Silviu este, de asemenea, susținător al mișcării „Eroii nu mor niciodată 89”, inițiată de George Simion, președintele AUR.

Mișcarea a fost preluată ulterior de organizațiile Ultras, cunoscute pentru incidentele la meciurile naționalei.

Produs al Kinetic Academy. Pe lângă fotbal a învățat și meserie

Kevin a început fotbalul la Citta di Ciampino, iar după ce familia s-a stabilit în capitala Austriei, talentul său l-a dus rapid la Rapid Viena, una dintre cele mai renumite academii din Austria.

Au urmat împrumuturi la Austria XIII, Admira Wacker și TWL Elektra, apoi o experiență în Anglia, unde tatăl său și-a deschis recent o agenție de security.

Kevin Ciubotaru a locuit la Londra alături de tatăl său, într-un garsonieră, continuându-și studiile în paralel cu activitatea fotbalistică la Kinetic Academy.

Academia Kinetic pune accent nu doar pe fotbal, ci și pe educație, ajutând elevii să își continue studiile sau să învețe meserii precum instalații electrice sau instalații sanitare. Totul gratuit.

În paralel cu școala, Kevin a susținut trialuri la cluburi de top precum Tottenham, Arsenal, Chelsea și Watford.

În 2022, după o perioadă petrecută la Barnet, a semnat cu Rangers B în Scoția, în cadrul unui parteneriat între clubul din Glasgow și Kinetic Academy.

Kevin Ciubotaru este tricolor de la 15 ani

Din august 2023, Ciubotaru a devenit jucătorul formației FC Hermannstadt. Sibienii l-au remarcat de la loturile de juniori ale României U15, U16 și U18!

În septembrie 2024, Kevin a fost împrumutat la Unirea Ungheni 2018, unde s-a impus treptat ca titular în flancul stâng al apărării, demonstrând determinare și disciplină, valori preluate de la tatăl său.

Modelul său de fundaș stânga este Theo Hernandez

Kevin Ciubotaru a declarat că modelul său de fundaș stânga este francezul Theo Hernandez, fost la AC Milan, în prezent la formația saudită Al Hilal.

El a spus: „Calitățile mele sunt viteza, driblingul și rezistența. Încerc să-mi adaptez stilul de joc după cel al lui Theo Hernandez, deși mai am mult de lucrat la piciorul drept. Desigur, mai am încă multe de învățat”.

Tânărul tricolor a menționat că experiența acumulată în trialuri și provocări prin Europa l-au ajutat să dezvolte o mentalitate puternică.

„Toate încercările din ultimii ani m-au întărit fantastic. Am mers înainte ca un robot, concentrat mental doar să arăt cel mai bun fotbal de care sunt capabil. Nu mai am emoții”, a mai explicat Kevin Ciubotaru.

E deja pe lista FCSB

Gigi Becali, patronul campioanei, l-a ochit pe Kevin la victoria obținută de Hermannstadt cu Rapid, scor 2-1, când a pasat decisiv la golul egalizator.

„Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură.

Ei sunt prietenii mei (n.r. oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani. Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului ”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Daniel Niculae, despre Kevin Ciubotaru: „Va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale”

Daniel Niculae, președintele celor de la FC Hermannstadt, are mare încredere în Kevin Ciubotaru:

„Știam ce calități are și pe cine ne bazăm. El a fost în lotul echipei noastre și în sezoanele precedente, dar acum s-a maturizat și, din punctul meu de vedere, va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale.

În cel mai scurt timp! 100%! Are niște calități fantastice, se pliază imediat pe ceea ce-i cere antrenorul. Ați văzut în primele 10 etape. Dacă ar fi fost un meci sau două, am fi vorbit poate de o perioadă scurtă. Dar sunt 10 meciuri”.

