Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren

Valentin Țicu (25 de ani) va reveni la antrenamentele echipei după accidentarea și complicațiile care l-au ținut departe de teren mai bine de un an.

Petrolul se pregătește de meciul cu FCSB, care va avea loc pe 22 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Valentin Țicu a trecut printr-un adevărat calvar după accidentarea gravă la ligamentele încrucișate, dar a încheiat perioada de recuperare și va reveni treptat la antrenamentele cu intensitate normală.

Valentin Țicu va relua antrenamentele la intensitate normală, după o absență de peste un an

Accidentarea lui Țicu s-a produs în timpul meciului câștigat de Petrolul Ploiești împotriva Rapidului, scor 1-0, în etapa a 3-a a Ligii 1, sezonul 2024-2025.

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Deși Petrolul a anunțat absențele lui Yohan Roche, Alin Boțogan, Robert Sălceanu, David Paraschiv și Franjo Prce, „lupii galbeni” au primit și vești bune: Valentin Țicu reia pregătirea la intensitate normală, iar Rareș Manolache s-a întors la antrenamentele cu prima echipă.

Petrolul ocupă locul 13 în Liga 1, cu 15 puncte acumulate. FCSB, echipa cu care va juca în runda #17, se află pe poziția 9, cu 20 de puncte.

