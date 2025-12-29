Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul croat al lui Dinamo, se străduiește să învețe cât mai bine limba română.

Cum se pregătește tehnicianul „câinilor”, în rândurile de mai jos.

La începutul lunii decembrie, Zeljko Kopic a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik.

Croatul a surprins când a urcat pe scenă pentru a ridica premiul, atunci când a ținut în premieră un discurs în limba română.

Cum se pregătește Zeljko Kopic pentru a învăța româna

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo la sfârșitului anului 2023 și, în ciuda situației dificile prin care trecea atunci clubul din „Ștefan cel Mare”, antrenorul croat a reușit să-i salveze pe „câini” de la retrogradare.

Unul din oamenii „cheie” de la Dinamo, Zeljko Kopic se străduiește să învețe limba română. Croatul și-ar fi angajat un profesor pentru a învăța să vorbească cât mai bine româna , scrie prosport.ro.

Kopic ar fi luat singur această decizie și face cât poate de des meditații. Tehnicianul „câinilor” își plătește singur profesorul, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Înțelege tot în limba română, însă o perioadă a avut trac să vorbească. Unul din apropiații lui Zeljko Kopic, potrivit prosport.ro

În primul său sezon în România, Zeljko Kopic a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare.

„Câinii” s-au impus în barajul de promovare/retrogradare în fața lui Csikszereda cu scorul de 2-0 la general.

În al doilea sezon, Kopic a dus-o pe Dinamo în play-off-ul Ligii 1, încheind campionatul pe locul 5.

În acest an, clubul din „Ștefan cel Mare” are cel mai bun parcurs din era Kopic. Dinamo se află pe locul 4 în clasament, la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, și se luptă pentru primul titlu din 2007 încoace.

Zeljko Kopic, discurs în limba română: „Sunt foarte mândru de noi toți”

Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul lui Dinamo, a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik. Croatul a surprins când a urcat pe scenă pentru a ridica premiul, ținând un scurt discurs în limba română.

„Sunt onorat să primesc acest premiu pentru al doilea an la rând. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes.

Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo pentru tot ceea ce am realizat împreună. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public. Vă mulțumesc tuturor”, a spus tehnicianul croat al „câinilor”.

Kopic, despre obiectivul lui Dinamo în 2026

Zeljko Kopic a anunțat că obiectivul său principal este să o ducă pe Dinamo în cupele europene.

„Mai sunt multe meciuri de jucat. Dacă ne uităm la clasament, vedem diferențe mici între echipe, deci nu se va putea stabili nimic nici măcar în ianuarie.

Obiectivul meu personal este ca Dinamo să joace în cupele europene sezonul următor.

Toată lumea vrea titlul, dar pentru titlu avem nevoie să muncim foarte mult, să fim foarte inteligenți și să luăm decizii bune.

Avem nevoie și de transferuri, căutăm. Vrem să transferăm patru jucători, plus sau minus. Am clarificat totul și lucrăm la asta.

Eu sunt mulțumit la momentul actual de lot, dar trebuie să acoperim anumite poziții.

Trebuie să accept că Dinamo se construiește pas cu pas. Nu pot să cer ceva ce nu ne permitem. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm”, a declarat Zeljko Kopic, citat de sport.ro.

2017 este ultimul an în care Dinamo a jucat în cupele europene. Era eliminată în turul 3 preliminar din Europa League de Athletic Bilbao, după 1-1 la București și 0-3 în Spania

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

