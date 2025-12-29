Kopic surprinde din nou Antrenorul lui Dinamo depune eforturi mari pentru a învăța  limba română: „Înțelege tot!” +5 foto
Zeljko Kopic
Superliga

Kopic surprinde din nou Antrenorul lui Dinamo depune eforturi mari pentru a învăța limba română: „Înțelege tot!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 12:04
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 12:04
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul croat al lui Dinamo, se străduiește să învețe cât mai bine limba română.
  • Cum se pregătește tehnicianul „câinilor”, în rândurile de mai jos.

La începutul lunii decembrie, Zeljko Kopic a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik.

Croatul a surprins când a urcat pe scenă pentru a ridica premiul, atunci când a ținut în premieră un discurs în limba română.

Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește și
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”

Cum se pregătește Zeljko Kopic pentru a învăța româna

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo la sfârșitului anului 2023 și, în ciuda situației dificile prin care trecea atunci clubul din „Ștefan cel Mare”, antrenorul croat a reușit să-i salveze pe „câini” de la retrogradare.

Unul din oamenii „cheie” de la Dinamo, Zeljko Kopic se străduiește să învețe limba română. Croatul și-ar fi angajat un profesor pentru a învăța să vorbească cât mai bine româna, scrie prosport.ro.

Kopic ar fi luat singur această decizie și face cât poate de des meditații. Tehnicianul „câinilor” își plătește singur profesorul, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Înțelege tot în limba română, însă o perioadă a avut trac să vorbească. Unul din apropiații lui Zeljko Kopic, potrivit prosport.ro

În primul său sezon în România, Zeljko Kopic a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare.

„Câinii” s-au impus în barajul de promovare/retrogradare în fața lui Csikszereda cu scorul de 2-0 la general.

În al doilea sezon, Kopic a dus-o pe Dinamo în play-off-ul Ligii 1, încheind campionatul pe locul 5.

În acest an, clubul din „Ștefan cel Mare” are cel mai bun parcurs din era Kopic. Dinamo se află pe locul 4 în clasament, la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, și se luptă pentru primul titlu din 2007 încoace.

FOTO. Ultimul meci jucat de Dinamo în 2025, pierdut cu UTA Arad, 0-2

Galerie foto (5 imagini)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic, discurs în limba română: „Sunt foarte mândru de noi toți”

Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul lui Dinamo, a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik. Croatul a surprins când a urcat pe scenă pentru a ridica premiul, ținând un scurt discurs în limba română.

„Sunt onorat să primesc acest premiu pentru al doilea an la rând. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes.

Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo pentru tot ceea ce am realizat împreună. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public. Vă mulțumesc tuturor”, a spus tehnicianul croat al „câinilor”.

Kopic, despre obiectivul lui Dinamo în 2026

Zeljko Kopic a anunțat că obiectivul său principal este să o ducă pe Dinamo în cupele europene.

„Mai sunt multe meciuri de jucat. Dacă ne uităm la clasament, vedem diferențe mici între echipe, deci nu se va putea stabili nimic nici măcar în ianuarie.

Obiectivul meu personal este ca Dinamo să joace în cupele europene sezonul următor.

Toată lumea vrea titlul, dar pentru titlu avem nevoie să muncim foarte mult, să fim foarte inteligenți și să luăm decizii bune.

Avem nevoie și de transferuri, căutăm. Vrem să transferăm patru jucători, plus sau minus. Am clarificat totul și lucrăm la asta.

Eu sunt mulțumit la momentul actual de lot, dar trebuie să acoperim anumite poziții.

Trebuie să accept că Dinamo se construiește pas cu pas. Nu pot să cer ceva ce nu ne permitem. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm”, a declarat Zeljko Kopic, citat de sport.ro.

2017
este ultimul an în care Dinamo a jucat în cupele europene. Era eliminată în turul 3 preliminar din Europa League de Athletic Bilbao, după 1-1 la București și 0-3 în Spania

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic limba romana
Știrile zilei din sport
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Superliga
29.12
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Citește mai mult
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Campionate
29.12
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Citește mai mult
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Superliga
29.12
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Citește mai mult
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Superliga
29.12
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Citește mai mult
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:25
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
19:14
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
20:51
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
22:47
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Nationala
29.12
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Citește mai mult
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Superliga
29.12
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Citește mai mult
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Campionate
29.12
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Citește mai mult
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
Box
29.12
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Citește mai mult
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 13 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share