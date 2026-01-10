Căpitanul lui FC Botoșani, la mare căutare Anunțul lui Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că Andrei Miron (31 de ani) a atras atenția mai multor formații.

FC Botoșani a fost una din revelațiile acestui sezon. Moldovenii au terminat anul 2025 pe locul 3, cu 38 de puncte, la două în spatele liderului Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru Miron, dar nu vrea să plece”

Potrivit lui Valeriu Iftime, mai mulți jucători au primit oferte importante, însă parcusul peste așteptări îi face pe aceștia să continue alături de FC Botoșani până la finalul sezonului.

Patronul celor de la FC Botoșani susține că are pe masă nu mai puțin de 4 oferte pentru Andrei Miron, căpitanul formației, dar acesta nu dorește momentan să părăsească clubul.

„Ceea ce se întâmplă azi la Botoșani e un pic de miracol, iar ei înțeleg toți. De ce nu vrea să plece Miron de la mine? Am vreo 4 oferte. Nimeni nu vrea să plece!

Da, sunt și acum oferte pentru Miron. Vin oferte și jucătorii spun că nu vor să plece”, a declarat Valeriu Iftime, citat de sport.ro.

Miron, care a mai evoluat pentru FC Botoșani în perioada 2015-2020, a revenit la echipă în vara anului 2024, după experiențele avute la FCSB, Hapoel Haifa și Universitatea Cluj.

600.000 de euro este cota lui Andrei Miron. potrivit transfermarkt.ro

Valeriu Iftime: „ N-aș vrea să fac promisiuni de acum”

Întrebat cum își va recompensa jucătorii dacă vor continua parcursul excelent și în 2026, Iftime a replicat:

„Nu am făcut o promisiune cu ei. E o înțelegere cu toți fotbaliștii că nu există efort pentru rezultat. Cu cât e mai greu parcursul, cu atât mai mare va fi recompensă. N-aș vrea să fac promisiuni de acum.

Dorința de azi de la Botoșani de a câștiga fiecare meci și de a fi în primele trei e mai mare decât orice bani”, a concluzionat patronul celor de la FC Botoșani.

Formația antrenată de Leo Grozavu va debuta oficial în 2026 cu un meci pe terenul celor de la Csikszereda, programat duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:30.

