„Sper ca FCSB să nu intre în play-off” Legenda lui Dinamo visează la titlu: „Cu ele am avea o șansă”

Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare jucător al celor de la Dinamo, își dorește ca FCSB să nu intre în play-off.

Întrebat despre lupta la titlu, Lupescu este convins că Dinamo are și ea șansa ei, dar crede că misiunea „câinilor” va fi una mult mai dificilă dacă FCSB va prinde un loc în TOP 6 la finalul sezonului regulat.

Ionuț Lupescu: „Sper ca FCSB să nu intre în play-off ”

„Eu cred... Sper ca FCSB să nu intre în play-off. Dinamo ar avea o șansă cu Craiova și Rapid. Cu FCSB ar fi mai greu.

După 21 de meciuri suntem acolo. Cu Rapid puteam face un meci nul. Am pierdut cu echipe din a doua jumătate a clasamentului.

Se poate. Campionatul nu este atât de tare ca în alte țări. Dacă rămânem în play-off... Băieții au arătat un fotbal bun. Ne trebuie constanță pentru a câștiga titlul” a declarat Ionuț Lupescu, potrivit digisport.ro.

2007 este anul ultimului titlu din palmaresul lui Dinamo

În acest moment, Dinamo ocupă locul 4, cu 38 de puncte, la două în spatele liderului Universitatea Craiova, în timp ce FCSB este în afara locurilor de play-off.

Campioana ultimelor două ediții se află pe locul 8, cu 31 de puncte, la două în spatele celor de la Oțelul Galați, ultima echipă aflată în TOP 6.

În ceea ce privește meciurile directe din acest sezon, Dinamo a reușit să câștige 4 puncte din meciurile cu rivala, după 4-3 în tur și 0-0 în retur.

