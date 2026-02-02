Victima propriei prostii  Ce a pățit fanul care a oprit meciul lui Inter. A fost la un pas de a răni un jucător cu o petardă, dar nu s-a potolit » Pericol pentru echipa lui Chivu +4 foto
Emil Audero foto: IMAGO
Campionate

Victima propriei prostii Ce a pățit fanul care a oprit meciul lui Inter. A fost la un pas de a răni un jucător cu o petardă, dar nu s-a potolit » Pericol pentru echipa lui Chivu

Ștefan Neda
Publicat: 02.02.2026, ora 12:15
Actualizat: 02.02.2026, ora 12:15
  • Cremonese - Inter 0-2. Formația lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie în Serie A, însă partida a fost marcată de evenimente nefericite.
  • Un fan al „nerazzurrilor” a aruncat o petardă lângă portarul lui Cremonese. Partida a continuat după acest incident, însă suporterul a ajuns la spital ulterior, din cauza unei alte petarde.

Inter a plecat victorioasă de la Cremona și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A, însă s-a confruntat cu probleme provocate de suporterii din tribune.

Fanul care a aruncat o petardă lângă Audero și-a pierdut câteva degete

Partida de duminică seara dintre Cremonese și Inter a fost marcată de un eveniment nefericit, după ce un fan al formației lui Chivu a aruncat o petardă în apropierea lui Emil Audero, portar trecut și pe la „nerazzurri”.

Audero s-a prăbușit la pământ inițial, jucătorii lui Inter și Cristi Chivu au alergat indignați către suporteri, iar portarul a putut continua meciul în cele din urmă.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici, după ce același suporter a fost rănit de o altă petardă, pe care n-ar fi reușit să o mai arunce, pierzându-și astfel două sau trei degete, informează corriere.it.

Acesta a fost transportat la spital, iar după externare va fi arestat.

Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă
Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă

Galerie foto (4 imagini)

Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă
+4 Foto
labels.photo-gallery

„Condamn acest act lipsit de sens, care nu are nicio legătură cu valorile sportului. Autoritățile anchetează, se pare că a fost un caz izolat, iar făptașul va fi identificat.

Profesionalismul lui Audero trebuie subliniat, s-a ridicat imediat și a terminat meciul. Dar condamnarea trebuie să fie explicită și completă”, a transmis Giuseppe Marotta, președintele lui Inter.

Clubul milanez riscă o pedeapsă dură, o amendă de până la 50.000 de euro, precum și un meci jucat fără spectatori. Următorul meci pe teren propriu va fi chiar împotriva lui Juventus.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
petarde suporteri Inter Milano Cristi Chivu spital Cremonese
