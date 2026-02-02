Victima propriei prostii Ce a pățit fanul care a oprit meciul lui Inter. A fost la un pas de a răni un jucător cu o petardă, dar nu s-a potolit » Pericol pentru echipa lui Chivu

- Cremonese - Inter 0-2. Formația lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie în Serie A, însă partida a fost marcată de evenimente nefericite.
- Un fan al „nerazzurrilor” a aruncat o petardă lângă portarul lui Cremonese. Partida a continuat după acest incident, însă suporterul a ajuns la spital ulterior, din cauza unei alte petarde.
Inter a plecat victorioasă de la Cremona și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A, însă s-a confruntat cu probleme provocate de suporterii din tribune.
Fanul care a aruncat o petardă lângă Audero și-a pierdut câteva degete
Partida de duminică seara dintre Cremonese și Inter a fost marcată de un eveniment nefericit, după ce un fan al formației lui Chivu a aruncat o petardă în apropierea lui Emil Audero, portar trecut și pe la „nerazzurri”.
Audero s-a prăbușit la pământ inițial, jucătorii lui Inter și Cristi Chivu au alergat indignați către suporteri, iar portarul a putut continua meciul în cele din urmă.
Lucrurile nu s-au oprit însă aici, după ce același suporter a fost rănit de o altă petardă, pe care n-ar fi reușit să o mai arunce, pierzându-și astfel două sau trei degete, informează corriere.it.
Acesta a fost transportat la spital, iar după externare va fi arestat.
Galerie foto (4 imagini)
„Condamn acest act lipsit de sens, care nu are nicio legătură cu valorile sportului. Autoritățile anchetează, se pare că a fost un caz izolat, iar făptașul va fi identificat.
Profesionalismul lui Audero trebuie subliniat, s-a ridicat imediat și a terminat meciul. Dar condamnarea trebuie să fie explicită și completă”, a transmis Giuseppe Marotta, președintele lui Inter.
Clubul milanez riscă o pedeapsă dură, o amendă de până la 50.000 de euro, precum și un meci jucat fără spectatori. Următorul meci pe teren propriu va fi chiar împotriva lui Juventus.