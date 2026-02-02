„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat  după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg” +6 foto
Mamadou Thiam și Eduard Pap FOTO: SportPictures
Superliga

„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 12:20
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 12:21
  • FCSB - Csikszereda 1-0. Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a criticat pe Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, pentru ratarea din repriza secundă.
  • Vârful senegalez nu a mai marcat în Liga 1 de 8 etape.

În minutul 59 al duelului de pe Arena Națională, Darius Olaru i-a pasat în careu lui Mamadou Thiam.

Aflat în apropierea careului mic, atacantul sosit de la Universitatea Cluj a șutat din prima, cu latul, încercând să trimită mingea pe colțul lung, dar Eduard Pap a apărat.

FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Ilie Dumitrescu, aspru la adresa lui Thiam: „Nu înțeleg finalizarea asta”

Ilie Dumitrescu, fost jucător al „Generației de Aur”, a taxat dur ratarea vârfului senegalez.

„Eu nu înțeleg finalizarea asta a lui Thiam, la nivelul gazonului. Am jucat în poziția asta. Nu văd atacanții din ziua de azi să dea efect, să ridice mingea și să dea la colțul lung, ei dau jos.

L-am văzut și pe Miculescu la meciul cu Fenerbahce, l-am văzut și pe Olaru. Nu mai văd execuțiile alea, când dai să eviți portarul, și sunt simple. Asta-i ocazie imensă”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Ratarea lui Mamadou Thiam
Ratarea lui Mamadou Thiam

Fostul mijlocaș a recomandat mai multor jucători de la FCSB să exerseze finalizarea, pentru a nu mai irosi situații iminente de gol:

„Le-aș recomanda să mai facă finalizare, că nu se poate. E păcat de situațiile pe care le ai. Chiar și Olaru. Nu dai nicio direcție, nimic? Dai direct, așa?”.

Cifrele lui Mamadou Thiam la FCSB

Mamadou Thiam a ajuns la FCSB la finalul lunii august 2025, de la U Cluj, în urma schimbului cu Andrei Gheorghiță plus 50.000 de euro

Atacantul a evoluat în 27 de meciuri în tricoul campioanei, reușind să marcheze de patru ori și să ofere o pasă decisivă.

1.561 de minute
a jucat Mamadou Thiam în acest sezon

Meciurile în care Mamadou Thiam a marcat pentru FCSB:

  • 26 octombrie 2025, Liga 1, FCSB - UTA Arad, 4-0
  • 29 octombrie 2025, Cupa României, Gloria Bistrița - FCSB, 1-3
  • 9 noiembrie 2025, Liga 1, Hermannstadt - FCSB, 3-3
  • 11 decembrie 2025, Europa League, FCSB - Feyenoord, 4-3

VIDEO. Golurile marcate de Bîrligea și Thiam în FCSB - UTA 4-0

