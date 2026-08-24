Clasamentul fără VAR! Cum ar fi arătat ierarhia Ligii 1 dacă nu ar fi existat arbitraj video: o echipă era pe primul loc, la egalitate cu Dinamo
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Clasamentul fără VAR! Cum ar fi arătat ierarhia Ligii 1 dacă nu ar fi existat arbitraj video: o echipă era pe primul loc, la egalitate cu Dinamo

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 17:52
  • Deși s-a disputat doar circa 20% din sezonul regulat, campionatul ar fi avut un alt clasament dacă nu ar fi existat intervențiile VAR
  • Echipa cea mai afectată de deciziile arbitrilor video e UTA, care ar fi avut un punctaj dublu fără VAR
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Până în momentul de față, din campionatul regulat s-au disputat 45 de meciuri, ceea ce înseamnă aproape o cincime din primele 30 de etape.

Intervențiile VAR au depășit pragul de 20% din volumul total al meciurilor, însă nu toate aceste decizii din cabina arbitrilor video au și influențat în mod direct rezultatul meciului.

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Fiindcă au fost partide în care intervenția nu a avut darul de a fi decisivă, raportat la scor. Un exemplu: la Dinamo - U Craiova, deși au fost 3 intervenții, acestea au fost fie de gol anulat lui Dinamo la 1-0, fie de anularea unui penalty, tot pentru Dinamo, sau de validarea unui gol pentru roș-albi, toate însă în timp ce Dinamo conducea, iar la final avea oricum să câștige.

Cum ar fi arătat însă clasamentul dacă nu am fi avut deloc VAR? Au fost meciuri ale căror rezultate finale au fost direct influențate, iar unele echipe au câștigat punct sau puncte, altele au pierdut în urma intervențiilor arbitrilor video.

Meciurile în care intervenția VAR a fost decisivă în stabilirea împărțirii punctelor

Farul - Corvinul 2-0

  • La 0-0, eliminarea lui Cărăruș a fost decisă de VAR
  • La 0-0, penalty-ul acordat Farului a fost dictat de VAR, dar ratat de Radaslavescu

Botoșani - Rapid 1-1

  • La 0-1, minutul 84, gazdele au primit un penalty la faultul comis de Pașcanu, care a fost și eliminat
  • La 0-1, penalty-ul apărat de Aioani a fost repetat cu VAR fiindcă Grameni intrase în care  înainte de executare și el a fost cel care a respins în corner

Corvinul - Sepsi 1-1

  • La 1-1, minutul 45, VAR a anulat un gol al gazdelor pentru ofsaid

U Cluj - UTA 2-1

  • La 0-0, minutul 36, gol anulat lui U Cluj, pentru ofsaid la Mikanovic
  • La 1-0, minutul 74, penalty acordat lui U Cluj, henț - transformat în gol, s-a făcut 2-0
  • La 2-1, minutul 90+2, roșu pentru Gheorghiță, Barbu acordase doar galben

UTA - Corvinul 0-0

  • În minutul 68, gol anulat gazdelor pentru un ofsaid în care se regăsea Benga

CFR - FCSB 1-0

  • În minutul 74: s-a dictat penalty pentru gazde, pentru un henț al lui Joao Paulo, transformat în gol de Cordea

Ținând cont de meciurile de mai sus, dacă meciurile nu beneficiau de intervenția VAR și ținem cont de rezultatul care era în momentul deciziei arbitrului video, atunci în vârful clasamentului am fi avut o altă ordine.

De exemplu, CFR a câștigat două puncte, grație VAR, la derby-ul cu FCSB, după ce a primit penalty, văzut de arbitrul video. Rapid, în schimb, a pierdut două puncte exclusiv din cauza VAR, în deplasarea de la Botoșani.

Cum ar fi arătat clasamentul Ligii 1 fără intervențiile VAR

  1. Dinamo 13p
  2. Rapid 13
  3. FCSB 12
  4. Corvinul 11
  5. Craiova 10
  6. FC Argeș 10
  7. Petrolul 9
  8. U Cluj 7
  9. Farul 7
  10. Sepsi 6
  11. UTA 6
  12. Oțelul 6
  13. Voluntari 4
  14. CFR 4
  15. Botoșani 2
  16. Csikszereda 1

Al 5-lea sezon cu VAR

Sistemul de arbitraj video a fost implementat în campionatul României începând cu sezonul 2022-2023.

Suntem în al 5-lea an cu VAR. În precedenții 4 ani am avut 3 echipe care au luat titlu, spre deosebire de ultimii 5 ani fără VAR, în care campioana a fost mereu aceeași: CFR Cluj

Sezoanele în care am avut VAR

SezonCampioana / Locul 1
2022-2023 Farul
2023-2024 FCSB
2024-2025 FCSB
2025-2026 U Craiova
2026-2027 Dinamo (lider în acest moment)

Ultimele 5 sezoane fără VAR

SezonCampioana
2017-2018 CFR
2018-2019 CFR
2019-2020 CFR
2020-2021 CFR
2021-2022 CFR

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