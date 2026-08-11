UEFA a lansat Clear Line Platforma care lămurește când și cum ar trebui să intervină VAR: „Instrument de educație, nu doar de arbitraj”
Campionate

UEFA a lansat Clear Line Platforma care lămurește când și cum ar trebui să intervină VAR: „Instrument de educație, nu doar de arbitraj”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 11:27
  • VAR-ul a devenit o componentă esențială a fotbalului modern, însă nu întotdeauna intervențiile video-arbitrajului au fost ușor de înțeles. Pentru a explica mai bine aceste principii și pentru a încuraja o interpretare cât mai uniformă, UEFA a creat Clear Line, o platformă dedicată unei mai bune înțelegeri de către toată lumea a sistemului VAR.
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UEFA a lansat Clear Line, în încercarea de a face arbitrajul mai transparent și de a îmbunătăți relația dintre oficiali și restul participanților la fotbal.

Conform siteului oficial, platforma încearcă să răspundă unei întrebări pe care o aud frecvent atât arbitrii, cât și jucătorii, antrenorii, jurnaliștii și fanii: „Când trebuie să intervină VAR-ul și când trebuie să lase decizia arbitrului?”.

Ce este Clear Line

Conform UEFA, Clear Line nu este o platformă destinată exclusiv arbitrilor. Este, mai degrabă, un ghid interactiv și o arhivă de exemple video prin care forul explică modul în care trebuie interpretate diferite faze de joc în relație cu VAR.

Inițiativa vine după aproximativ 8 ani de când s-a implementat sistemul VAR și după analizarea a peste 100 de faze considerate relevante pentru stabilirea unei abordări comune.

UEFA urmărește să reducă diferențele de interpretare dintre competiții și țări.

Introducerea VAR a schimbat fundamental modul în care sunt judecate anumite faze de fotbal. În același timp, tehnologia a generat o problemă nouă: nu întotdeauna este clar unde se termină rolul VAR-ului și unde începe autoritatea arbitrului de pe teren.

O fază poate fi analizată din zeci de unghiuri, poate fi încetinită sau oprită la un anumit cadru, iar uneori pot fi găsite detalii care nu erau vizibile în timp real.

Prin Clear Line, UEFA spune că încearcă să stabilească un principiu comun: VAR-ul trebuie să corecteze greșelile importante și evidente, nu să caute permanent motive pentru a schimba deciziile arbitrului.

Această filozofie este în concordanță cu direcția anunțată de UEFA pentru sezonul 2026/27, când organizația a insistat asupra unei aplicări mai uniforme a regulilor și asupra unui VAR mai disciplinat în ceea ce privește intervențiile.

Întrebarea care ne vine în minte este când ar trebui să intervină VAR. Aceasta este principala problemă. Nimeni nu știe când ar trebui. Ne-am bazat pe cei 8 ani de experiență ai noștri, diverse situații VAR și peste 100 de acțiuni clare pentru a crea Clear Line. Este un document care explică când și cum ar trebui să intervină VAR. Este conceput pentru a oferi tuturor îndrumări clare. Nu este doar pentru arbitri, este pentru fotbal. Este pentru jucători, antrenori, fani și jurnaliști. Roberto Rosetti, șeful arbitrilor UEFA

Clear Line, instrument de educație, nu doar de arbitraj

Platforma este construită în jurul situațiilor concrete de joc.

În loc să ofere doar explicații teoretice despre VAR, UEFA folosește faze video pentru a arăta cum trebuie analizată o anumită situație și care este limita intervenției tehnologiei.

Astfel, utilizatorul poate înțelege mai ușor diferența dintre:

  • o decizie corectă care trebuie lăsată neschimbată
  • o eroare clară pentru care VAR-ul trebuie să intervină
  • o situație în care arbitrul trebuie să fie chemat la monitor
  • o situație factuală, în care VAR-ul poate transmite informația arbitrului fără ca acesta să fie neapărat chemat la marginea terenului
  • o fază în care analiza suplimentară ar deveni excesivă

Acest tip de abordare este important deoarece, în protocolul VAR, decizia finală îi aparține arbitrului de pe teren. VAR-ul este un instrument de asistență, nu un arbitru care preia controlul meciului.

Clear Line e adresat arbitrilor (ca instrument de pregătire și uniformizare), jucătorilor și cluburilor (care trebuie să știe ce tip de contact, henț, fault sau comportament poate determina intervenția VAR), antrenorilor, jurnaliștilor și analiștilor, dar și fanilor.

UEFA avertizează însă că nu toate fazele vor avea un răspuns „da” sau „nu”. Clear Line nu introduce o nouă lege a fotbalului și nu garantează că două faze aparent identice vor avea întotdeauna exact aceeași interpretare. „Fotbalul presupune în continuare judecată, context și interpretare”.

De exemplu, o atingere poate arăta diferit în funcție de viteza jocului, poziția jucătorilor, natura contactului și consecințele acestuia. Tocmai de aceea UEFA insistă asupra contextului și asupra ideii că VAR-ul nu trebuie să devină un instrument pentru examinarea microscopică a fiecărui detaliu.

UEFA încearcă astfel să evite scenariul în care aceeași fază este considerată motiv de intervenție într-o competiție, dar este lăsată să continue într-o alta.

Este un site web pentru cluburi, pentru jucători, pentru fani. În unele texte poți găsi expresii care sunt, poate, foarte colocviale, nu folosesc terminologia arbitrilor, dar am făcut-o intenționat. Carlos Velasco Carballo, fost arbitru

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