Vasile Șiman, 55 de ani, fostul patron al celor de la Sportul Studențesc, a comentat relansarea echipei, prezentată ieri, într-o conferință de presă

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Din noul proiect fac parte nume importante din istoria clubului, precum Tibi Bălan și Răzvan Patriche, care vor fi antrenori, Vladimir Niculescu, fostul portar al Sportului Studențesc din perioada 2006-2012, care va fi managerul general al clubului, Alin Rațiu, ex-fundaș al echipei, care va fi manager sportiv, și Paul Cazan, fost jucător și ex-antrenor al Sportului, care va avea funcția de președinte de onoare.

Sportul Studențesc va reveni în fotbalul profesionist în Liga 5, acolo unde va debuta duminică, de la ora 18:00, împotriva echipei Fairplay București.

Meciul va avea loc la Complexul Sportiv Tei, din cadrul academiei lui Adrian Mutu.

Vasile Șiman: „Voi demara un proiect serios și o să aveți și surprize”

Vasile Șiman spune că proiectul prezentat joi nu are nicio legătură cu clubul istoric și că are un plan legat de revenirea în fotbal.

„Vreau să fie clar un lucru. Nu am intervenit până acum juridic față de acest proiect, pentru că nu vreau să se spună că Vasile Șiman le-a omorât proiectul din fașă.

E treaba domnului Paul Cazan că se lasă atras în acest circ. E ca și cum s-au întâlnit printr-o cârciumioară la o bere și au discutat de Sportul.

Niculescu a jucat două meciuri la Sportul și probabil crede că ăla e Sportul adevărat, nu? Patriche nu era marele căpitan al lui Dinamo? Acum ce face? L-au aruncat ăia și și-a adus aminte de Sportul? Acum e din nou «student»? Dacian Varga și Tibi Bălan de câți ani s-au lăsat de fotbal?

Ce au făcut ei până acum, după ce s-au lăsat de fotbal pentru Sportul Studențesc adevărat? Nimic! A luptat vreunul pentru dreptatea Sportului? Ne-am trezit peste noapte în marii salvatori ai Sportului?

Eu le doresc succes cu proiectul ăsta al lor, care vă spun încă o dată că e o glumă, proiect de Liga 5. Le place unora atât de mult circul?

Păi, acolo e Sportul adevărat? Ce să caute Sportul Studențesc adevărat in Liga 5? Echipa adevărată e la mine și aveți un pic de răbdare. Voi reveni cu un proiect serios.

Echipa fusese retrogradată din Liga 2 în Liga 3, dar decizia e suspendată. Așa că, ce să caute Sportul în Liga 5? Voi demara un proiect serios și o să aveți și surprize.

Eu l-aș ruga pe cel care este în spatele lor să iasă în față, că dacă tu crezi că un proiect serios îl faci cu 20.000 de euro, atunci voi vă dați seama până unde am ajuns în România asta?

Sportul Studențesc e un club de tradiție in România și nu are legătură cu gluma asta pe care au făcut-o acești oameni în cursul zilei de joi. E o glumă. Dacă te pozezi cu steagul ăla și cu stema aia, gata, Sportul e la tine?

Dar ei vor să scoată în evidență delimitarea totală de mine. Însă, încă aștept să văd până unde vor merge, iar la timpul potrivit voi interveni și juridic dacă voi considera că este necesar să fac acest lucru.

Vreau ca opinia publică să înțeleagă că acel proiect nu are nicio legătură cu Sportul Studențesc adevărat”, a declarat Vasile Șiman pentru prosport.ro.

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