„M-a torturat timp de 12 ore!” Noi acuzații șocante împotriva jucătorului care a învins România la EURO 2016

Dimitri Payet (38 de ani), fostul jucător al naționalei Franței și al lui West Ham, e acuzat că și-a abuzat fosta iubită, pe Larissa Ferrari (29 de ani).

Dimitri Payet nu reprezintă o amintire plăcută pentru fanii români. La EURO 2016, în meciul de deschidere dintre Franța și România, francezul a înscris golul victoriei în minutul 89, scorul final fiind 2-1 pentru gazdele turneului.

Dimitri Payet, acuzat că și-a abuzat fosta iubită

Dimitri Payet, fostul jucător al naționalei Franței și al lui West Ham, este acuzat că și-a abuzat crunt fosta iubită, pe brazilianca Larissa Ferrari, conform thesun.co.uk.

Larissa Ferrari a lansat noi acuzații la adresa francezului. Aceasta susține că Payet s-a folosit de celebritatea și statutul său pentru a avea o relație cu ea, care s-a dovedit a fi violentă și abuzivă.

Avocata a mai precizat că a fost obligată să facă anumite acte degradante și a fost controlată cu „jocuri mentale”, ajungând, la un moment dat, să se gândească chiar la sinucidere.

În plus, Payet mai este acuzat că i-a provocat numeroase vânătăi fostei lui iubite și că i-a spus că este „fără valoare”, pentru că a întreținut relații intime cu 300 de femei.

Larissa Ferrari a mai adăugat că francezul a „torturat-o psihologic timp de 12 ore”.

Dimitri Payet și avocații săi neagă toate aceste acuzații din partea fostei sale iubite.

Cum s-au cunoscut Larissa Ferrari și Dimitri Payet

Larissa Ferrari a declarat că l-a cunoscut pe Dimitri Payet pe Instagram, în anul 2023, înainte de a se întâlni fizic cu jucătorul de fotbal.

Cu toate că aflase de căsătoria lui Payet, dar și de faptul că avea 4 copii, Larissa Ferrari și-a dorit să aibă o relație cu acesta, lucru care s-a și întâmplat.

Relația cu francezul nu a fost pe măsura așteptărilor sale, aceasta precizând că totul s-a transformat într-un „joc macabru”.

„Voia dovezi de dragoste din partea mea, umilitoare. Am fost nevoită să mă filmez în timp ce îmi beam propria urină, beam apă din vasul de toaletă, lingeam podeaua”, acuza Larissa Ferrari anul trecut, conform francetvinfo.fr.

Cine e Dimitri Payet

Dimitri Payet este un mijlocaș ofensiv francez, care a evoluat, printre altele, pentru echipe ca Nantes, St. Etienne, Marseille și West Ham.

S-a născut în Reunion, o insulă din sud-estul Africii, în apropiere de Madagascar, care aparține Franței.

Deși a fost considerat un mare talent al fotbalului francez, acesta nu și-a atins potențialul. Nu a câștigat niciodată un trofeu important, deși a fost aproape la Marseille, în 2018, când a pierdut finala Europa League cu Atletico Madrid, 0-3.

Payet a făcut parte și din naționala Franței, alături de care a ajuns până în finala Euro 2016, pierdută cu Portugalia, 0-1 după prelungiri.

La acel turneu, mijlocașul a evoluat și în victoria împotriva României (2-1), chiar în meciul de deschidere, când a reușit un assist și golul decisiv cu o execuție superbă.

În perioada august 2023 - iulie 2025, Dimitri Payet a în prima ligă din Brazilia, pentru Vasco da Gama.

În urma acuzațiilor de anul trecut cu privire la modul cum își trata fosta iubită, clubul brazilian i-a reziliat contractul mijlocașului francez.

743 de meciuri a jucat Dimitri Payet în întreaga sa carieră. A marcat 149 de goluri și a oferit 195 de pase decisive

