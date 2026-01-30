CFR CLUJ - METALOGLOBUS 4-2. Andrei Cordea (26 de ani), fotbalistul gazdelor, a marcat unul dintre cele mai norocoase goluri ale carierei.

În minutul 67 al partidei din Gruia, la scorul de 2-1 pentru Metaloglobus, George Gavrilaș (35 de ani), portarul oaspeților, a avut o intervenție imprudentă asupra lui Alibek Aliev (29 de ani).

Inițial, „centralul” Gabriel Mihuleac a acordat penalty, însă a așteptat și verificările din camera VAR pentru a confirma decizia.

VAR a confirmat decizia, iar Andrei Cordea a fost cel care și-a asumat executarea penalty-ului. Golgheterul clujenilor a șutat lamentabil pe centrul porții.

A părut că Gavrilaș va reține cu ușurință mingea trimisă pe jos de fostul jucător de la FCSB, însă a fost păcălit de teren. Mingea a sărit chiar în fața portarului după ce a lovit o bucată din gazonul desprins din careul mic și a intrat în poartă!

Extrem de nervos, Gavrilaș a început să dea cu palma în gazon.

CFR Cluj s-a dezlănțuit pe final

Golul le-a dat încredere ardelenilor care s-au aruncat în ofensivă. Korenica a dus scorul la 3-2, în minutul 88. Două minute mai târziu, Andrei Cordea a reușit „dubla” și a pus la adăpost toate cele trei puncte pentru formația antrenată de Daniel Pancu.

11 goluri a marcat Andrei Cordea în acest sezon pentru CFR Cluj

Grație acestui succes, ardelenii au acumulat 35 de puncte și au ajuns, pentru moment, la un punct de play-off.

