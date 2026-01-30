- CFR CLUJ - METALOGLOBUS 4-2. Andrei Cordea (26 de ani), fotbalistul gazdelor, a marcat unul dintre cele mai norocoase goluri ale carierei.
În minutul 67 al partidei din Gruia, la scorul de 2-1 pentru Metaloglobus, George Gavrilaș (35 de ani), portarul oaspeților, a avut o intervenție imprudentă asupra lui Alibek Aliev (29 de ani).
Inițial, „centralul” Gabriel Mihuleac a acordat penalty, însă a așteptat și verificările din camera VAR pentru a confirma decizia.
FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus
VAR a confirmat decizia, iar Andrei Cordea a fost cel care și-a asumat executarea penalty-ului. Golgheterul clujenilor a șutat lamentabil pe centrul porții.
A părut că Gavrilaș va reține cu ușurință mingea trimisă pe jos de fostul jucător de la FCSB, însă a fost păcălit de teren. Mingea a sărit chiar în fața portarului după ce a lovit o bucată din gazonul desprins din careul mic și a intrat în poartă!
Extrem de nervos, Gavrilaș a început să dea cu palma în gazon.
CFR Cluj s-a dezlănțuit pe final
Golul le-a dat încredere ardelenilor care s-au aruncat în ofensivă. Korenica a dus scorul la 3-2, în minutul 88. Două minute mai târziu, Andrei Cordea a reușit „dubla” și a pus la adăpost toate cele trei puncte pentru formația antrenată de Daniel Pancu.
Grație acestui succes, ardelenii au acumulat 35 de puncte și au ajuns, pentru moment, la un punct de play-off.