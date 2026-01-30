„Ireal, n-am cuvinte”  Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open

Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a dezvăluit ce i-a spus lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la fileu, după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open.

La finalul partidei, Djokovic și-a stăpânit cu greu emoțiile și și-a găsit cu greu cuvintele.

Novak Djokovic: „E ireal, n-am cuvinte”

Nole s-a mirat și el de capacitatea de efort de care poate da dovadă la 38 de ani.

Fostul lider mondial și-a amintit de finala maraton de la Melbourne, disputată împotriva rivalului său, Rafael Nadal, în 2012. Atunci, Djokovic a câștigat în set decisiv, după un meci de 5 ore și 53 de minute.

„Sincer, momentan nu am cuvinte. Parcă e ireal. Am jucat peste patru ore, era trecut de ora 2 dimineața.

Îmi amintesc că în 2012 am jucat cu Rafa în finală, și atunci meciul a durat aproape șase ore.

Dar nivelul de intensitate și calitatea tenisului au fost extrem de ridicate, și știam că aceasta era singura cale să am șansa de a câștiga împotriva lui” a declarat Djokovic, citat de thetennisgazette.com.

Novak Djokovic: „ I-am spus asta”

Ulterior, sârbul și-a îndreptat atenția spre dificultățile pe care le-a avut în precedentele partide pe care le-a jucat împotriva lui Sinner.

Acesta a dezvăluit și ce i-a spus italianul în momentul în care cei doi s-au salutat la finalul meciului.

„El a câștigat ultimele cinci meciuri împotriva mea. Avea numărul meu de telefon, așa că a trebuit să-l schimb pentru seara asta.

I-am spus la fileu: «Mulțumesc că m-ai lăsat și pe mine să câștig unul în ultimii câțiva ani!».

Îl respect enorm. Jucător incredibil. Te împinge până la limitele tale, exact asta a făcut și cu mine, așa că merită o mare rundă de aplauze pentru prestația sa”, a concluzionat Djokovic.

Djokovic, luptă cu Alcaraz pentru un nou titlu la Australian Open

În ultimul act al competiției de la Melbourne, Nole va da piept cu Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP).

Spaniolul l-a învins în semifinale pe Alexander Zverev (28 de ani, #4 ATP) cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, în urma unui meci maraton ce a durat 5 ore și 27 de minute.

Ultima dată când cei doi tenismeni s-au întâlnit într-o finală se întâmpla la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Atunci Djokovic se impunea, scor 7-6 (3), 7-6 (2).

24 de titluri de Grand Slam a câștigat Djokovic în carieră, 10 dintre ele fiind cucerite la Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

